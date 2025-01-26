"Не знаю, чому радіти": Анастасія Приходько спрогнозувала закінчення війни в Україні (відео)

На думку артистки, перед цим будуть три дуже складні роки. Під час цього періоду треба "зібрати себе по частинах".

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Українська співачка Анастасія Приходько припустила, коли в Україні закінчиться війна. Прогнозами артистка поділилася в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Анастасія Приходько висловилася про закінчення війни

Приходько вважає, що саме 2028 стане роком закінчення війни. Втім, перед цим будуть три дуже складні роки.

"Перший рік повномасштабного вторгнення – шок. Потім розгубленість і тупік, у якому ми зараз знаходимося і не розуміємо, як вийти з цієї ситуації. Зараз буде другий етап – це ось ці три дуже складні роки: 2025, 2026, 2027. І я неодноразово казала, що треба акумулюватися і зібрати себе по частинам. Зібрати себе того, ту модель, яка була до повномасштабного вторгнення. Ми почали себе розкидувати й думати, що ми щось вирішуємо, віддавати всю цю енергію", — зазначила зірка сцени.

Зокрема, Анастасія Приходько замислилася над тим, чи можна буде той день назвати "перемогою", коли за час війни загинула велика кількість українців.

"А ракети будуть літати, бо так швидко ніхто не закінчить цю війну. Це політика. Не думаю, що буде перемога. Бо над чим? Перемога, що ми втратили так багато хлопців і дітей? Тому не знаю, чому радіти", — сказала артистка.

Зазначимо, що раніше інша співачка Оля Полякова прогнозувала закінчення війни в Україні на весну 2024 року.

Нагадаємо, Анастасія Приходько заступилася за російську мову.

Також Фокус писав про появу Анастасії Приходько в суді під час розгляду справи Максима Назарова.