Анастасію Приходько помітили в суді під час розгляду справи проросійського блогера Назарова

Співачку Анастасію Приходько помітили в Соломʼянському райсуді Києва під час засідання щодо обрання запобіжного заходу проросійському блогеру Максу Назарову. Після публікації фото з артисткою в суді, користувачі соцмереж почали активно обговорювати її присутність.

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Співачку Анастасію Приходько помітили в Солом’янському райсуді Києва під час засідання щодо обрання запобіжного заходу проросійському блогеру та телеведучому Максу Назарову. Фото, на якому видно співачку, опублікував активіст і ветеран Олег Симороз.

Анастасія Приходько Фото: скрін

На світлині Анастасія сидить в залі суду в шкіряній куртці, джинсах, кепці та окулярах. Після появи фото Приходько в суді користувачі соцмереж почали обговорювати причину її присутності.

Фокус звернувся за офіційним коментарме до артистки, однак вона відповіла, що наразі не готова коментувати подію і те, чому вона була на судовому засіданні.

У чому підозрюють Назарова

Нагадаємо, що 18 січня СБУ повідомила Назарову (справжнє ім’я — Назар Діордіца) про підозру у виправданні збройної агресії Росії проти України та провела обшук у його помешканні. Блогер був ведучим на телеканалі, що до закриття у 2022 році перебував під контролем екснардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді. Слідство вважає, що Назаров у своїх відео та інтерв’ю регулярно поширював наративи, що виправдовують агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

21 січня Солом’янський райсуд Києва ухвалив рішення про його тримання під вартою на 60 днів із правом внесення застави у розмірі 12 млн грн. Під час судового засідання прокурор просив обрати для Назарова тримання під вартою без визначення застави, тоді як захисник адвокат Сергій Руденко виступав проти, пропонуючи більш мʼякий запобіжний захід, зокрема, домашній арешт або особисте зобовʼязання.

Адвокати підкреслили, що під час обшуку Назаров не перешкоджав слідчим діям і добровільно надав усі знайдені речі, зокрема мобільний телефон, комп'ютери та паспорт для виїзду за кордон.

Макс Назаров заявив, що не несе відповідальності за висловлювання своїх гостей на YouTube-каналі до 2022 року. Проте слідство стверджує, що Назаров активно поширював проросійські наративи, зокрема, виправдовував агресію РФ проти України і воєнні злочини через інтерв'ю з проросійськими експертами, більшість з яких наразі перебувають у Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Приходько заступилася за мову РФ.

Крім цього, Фокус писав, що співачка Приходько насмішила зал спілкуванням із фанаткою.