Анастасию Приходько заметили в суде во время рассмотрения дела пророссийского блогера Назарова

Певицу Анастасию Приходько заметили в Соломенском райсуде Киева во время заседания по избранию меры пресечения пророссийскому блогеру Максу Назарову. После публикации фото с артисткой в суде, пользователи соцсетей начали активно обсуждать ее присутствие.

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Певицу Анастасию Приходько заметили в Соломенском райсуде Киева во время заседания по избранию меры пресечения пророссийскому блогеру и телеведущему Максу Назарову. Фото, на котором видно певицу, опубликовал активист и ветеран Олег Симороз.

Анастасия Приходько Фото: скрин

На фотографии Анастасия сидит в зале суда в кожаной куртке, джинсах, кепке и очках. После появления фото Приходько в суде пользователи соцсетей начали обсуждать причину ее присутствия.

Фокус обратился за официальным комментарием к артистке, однако она ответила, что пока не готова комментировать событие и то, почему она была на судебном заседании.

В чем подозревают Назарова

Напомним, что 18 января СБУ сообщила Назарову (настоящее имя — Назар Диордица) о подозрении в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и провела обыск в его доме. Блогер был ведущим на телеканале, который до закрытия в 2022 году находился под контролем экс-нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене. Следствие считает, что Назаров в своих видео и интервью регулярно распространял нарративы, оправдывающие агрессию РФ и военные преступления оккупантов.

21 января Соломенский райсуд Киева принял решение о его содержании под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 12 млн грн. Во время судебного заседания прокурор просил избрать для Назарова содержание под стражей без определения залога, тогда как защитник адвокат Сергей Руденко выступал против, предлагая более мягкую меру пресечения, в частности, домашний арест или личное обязательство.

Адвокаты подчеркнули, что во время обыска Назаров не препятствовал следственным действиям и добровольно предоставил все найденные вещи, в частности мобильный телефон, компьютеры и паспорт для выезда за границу.

Макс Назаров заявил, что не несет ответственности за высказывания своих гостей на YouTube-канале до 2022 года. Однако следствие утверждает, что Назаров активно распространял пророссийские нарративы, в частности, оправдывал агрессию РФ против Украины и военные преступления через интервью с пророссийскими экспертами, большинство из которых сейчас находятся в России.

Напомним, ранее мы писали, что Приходько вступилась за язык РФ.

Кроме этого, Фокус писал, что певица Приходько насмешила зал общением с фанаткой.