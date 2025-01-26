"Не знаю, чему радоваться": Анастасия Приходько спрогнозировала окончание войны в Украине (видео)

По мнению артистки, перед этим будут три очень сложных года. Во время этого периода надо "собрать себя по частям".

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Украинская певица Анастасия Приходько предположила, когда в Украине закончится война. Прогнозами артистка поделилась в интервью "Люкс ФМ".

Анастасия Приходько высказалась об окончании войны

Приходько считает, что именно 2028 станет годом окончания войны. Впрочем, перед этим будут три очень сложных года.

"Первый год полномасштабного вторжения — шок. Потом растерянность и тупик, в котором мы сейчас находимся и не понимаем, как выйти из этой ситуации. Сейчас будет второй этап — это вот эти три очень сложных года: 2025, 2026, 2027. И я неоднократно говорила, что надо аккумулироваться и собрать себя по частям. Собрать себя того, ту модель, которая была до полномасштабного вторжения. Мы начали себя разбрасывать и думать, что мы что-то решаем, отдавать всю эту энергию", — отметила звезда сцены.

В частности, Анастасия Приходько задумалась над тем, можно ли будет тот день назвать "победой", когда за время войны погибло большое количество украинцев.

"А ракеты будут летать, потому что так быстро никто не закончит эту войну. Это политика. Не думаю, что будет победа. Потому что над чем? Победа, что мы потеряли так много ребят и детей? Поэтому не знаю, чему радоваться", — сказала артистка.

Отметим, что ранее другая певица Оля Полякова прогнозировала окончание войны в Украине на весну 2024 года.

Напомним, Анастасия Приходько вступилась за русский язык.

Также Фокус писал о появлении Анастасии Приходько в суде во время рассмотрения дела Максима Назарова.