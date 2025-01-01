Без відкриття кордонів та демобілізації: що буде, якщо війна закінчиться у 2025 році

Розмови про закінчення війни в Україні не вщухають. Можливо 2025 рік принесе завершення бойових дій. Але після стількох років у стані війни перед українцями постає непросте запитання: "А що тепер означає нормальне життя?". Фокус розповідає, якою буде країна після війни.

Related video

Від початку повномасштабного вторгнення минуло майже три роки, тоді як війна в Україні триває вже майже 12-ть. Обидві сторони конфлікту, Європа та США втомилися, ресурси на межі, зʼявляться все більше чуток про можливі мирні переговори. Але чи зникнуть всі проблеми після закінчення війни в Україні? Фокус зʼясував, що відбувається після завершення бойових дій, та коли українці зможуть повернутися до нормального життя.

Закінчення війни в Україні: як відбуватиметься демобілізація, відкриття кордонів і розмінування

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, все залежить від того, яким саме буде закінчення війни в Україні.

"Треба розуміти, що наша основна мета — це гарантії безпеки, інтеграції до НАТО, Європейського Союзу. Можливо, Україна стане на крок ближчою до цих міжнародних інституцій і буде робити все для того, щоб якомога швидше до них долучитися", — сказав Фокусу Мусієнко.

Він зауважив, що також Україні потрібно буде зміцнити обороноздатність та безпеку, тобто розвивати оборонно-промисловий комплекс та підтримувати ЗСУ. Поряд із питанням мілітаризації та збереження бойової складової Сил оборони, потрібно розв'язати питання поступової демобілізації. Після чого йтиме політична частина — проведення виборів тощо.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак вважає, що відразу після закінчення війни в Україні буде "срач" у політиці.

"Політики, які тривалий час мовчали, вийдуть і почнуть десь по справі, а десь без справи звинувачувати всіх, збільшувати свої рейтинги. Я думаю, що буде срач. Я спостерігав за окремими політиками, їм просто не йметься щось сказати, але тільки воєнний стан їх стримує в цьому", — повідомив Фокусу Ступак.

Крім цього, він переконаний, що частина людей, яких не випускали з України, виїде за кордон після закінчення війни. Тоді як інша частина навпаки повернеться на Батьківщину. Проте кордони відкриються не відразу, на це знадобиться певний період часу.

"Коли небезпека мобілізації від ТЦК зійде майже до нуля, то, я думаю, що одразу охочі почнуть повертатися. Я знаю людей, які б хотіли повернутися, але які бояться ТЦК. Я знаю іноземців, які до себе в Британію, наприклад, не хочуть їхати, а хочуть до України повернутися і знову жити в Києві", — пояснив експерт.

Мусієнко також вважає, що відкриття кордонів буде поступовим процесом, адже все зробити відразу — ризиковано. На його думку, й режим воєнного стану скасовуватиметься поступово — зняття обмеження за обмеженням.

Натомість демобілізація, на думку Ступака, відбуватиметься хвилями. Також може бути неприємний момент корупції, коли треба буде заплатити тим, хто захоче першим піти з армії. Демобілізація буде часткова, наприклад, спочатку 5%, потім ще 5%, так процес може розтягнутися на два роки.

"Це такий організм, який був накачаний, така кулька збільшена, то моментально й не можна її здувати, інакше будуть проблеми. Тим паче, що Росія є, треба обережно це робити", — сказав він.

За словами Ступака, після закінчення війни в Україні на розмінування знадобиться десятки років. Це складна історія. Він навів приклад з Київською областю, де росіяни були всього місяць, а розмінування досі триває.

Мусієнко погоджується, що на розмінування територій підуть десятиліття — від 10 до 50 років залежно від того, які технології використовуватимуться.

"Якщо надсучасні й буде серйозна допомога — буде швидше 10 років, якщо не буде цього, то знадобиться тривалий час", — пояснив експерт.

Коли Україна повернеться до нормального життя?

Адаптація після великих війн займає роки. Олександр Мусієнко наголосив, що умови змінюватимуться, ризик війни та протистояння може завжди виникнути. Але процес повернення до нормального життя після закінчення війни в Україні займе від кількох місяців до років.

На думку Ступака, скасування комендантської години — це вже певне повернення до звичного життя. Проте люди матимуть ментальну травму.

"Я був років 10 тому в Хорватії, і люди кажуть, що не відновилися після тих обстрілів, які були під час війни в Югославії, тобто сонце світить, море тепле, але в людей психіка пошкоджена", — розповів він.

Він думає, що багато років в українців будуть травми від вибухів, тоді як з військовими взагалі потрібно працювати окремо. У США щорічно вкладають мільярди доларів на те, аби військові відновилися, але все одно там є проблеми. Україні також потрібно вкладатися в це, адже будуть травми та образи, що хтось в тилах, а хтось був на фронті. Ступак наголосив, що ні в якому разі не можна бійцю говорити: "Я тебе туди не відправляв", адже це буде великою образою для всіх військовослужбовців.

Нагадаємо, 24 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що закінчення війни в Україні буде у 2025 році. Він зауважив, що є два варіанти розвитку подій — переговори або повне знищення.

16 грудня у ЗМІ розповіли про чотири можливі сценарії майбутньої безпеки Києву після закінчення війни. Зокрема, йдеться й про розміщення іноземних військ в Україні.