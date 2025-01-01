Без открытия границ и демобилизации: что будет, если война закончится в 2025 году

Разговоры об окончании войны в Украине не утихают. Возможно 2025 год принесет завершение боевых действий. Но после стольких лет в состоянии войны перед украинцами возникает непростой вопрос: "А что теперь означает нормальная жизнь?". Фокус рассказывает, какой будет страна после войны.

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С начала полномасштабного вторжения прошло почти три года, тогда как война в Украине длится уже почти 12-ть. Обе стороны конфликта, Европа и США устали, ресурсы на пределе, появляется все больше слухов о возможных мирных переговорах. Но исчезнут ли все проблемы после окончания войны в Украине? Фокус выяснил, что происходит после завершения боевых действий, и когда украинцы смогут вернуться к нормальной жизни.

Окончание войны в Украине: как будет происходить демобилизация, открытие границ и разминирование

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, все зависит от того, каким именно будет окончание войны в Украине.

"Надо понимать, что наша основная цель — это гарантии безопасности, интеграции в НАТО, Европейский Союз. Возможно, Украина станет на шаг ближе к этим международным институтам и будет делать все для того, чтобы как можно скорее к ним присоединиться", — сказал Фокусу Мусиенко.

Он отметил, что также Украине нужно будет укрепить обороноспособность и безопасность, то есть развивать оборонно-промышленный комплекс и поддерживать ВСУ. Наряду с вопросом милитаризации и сохранения боевой составляющей Сил обороны, нужно решить вопрос постепенной демобилизации. После чего пойдет политическая часть — проведение выборов и тому подобное.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что сразу после окончания войны в Украине будет "срач" в политике.

"Политики, которые долгое время молчали, выйдут и начнут где-то по делу, а где-то без дела обвинять всех, увеличивать свои рейтинги. Я думаю, что будет срач. Я наблюдал за отдельными политиками, им просто не хочется что-то сказать, но только военное положение их сдерживает в этом", — сообщил Фокусу Ступак.

Кроме этого, он убежден, что часть людей, которых не выпускали из Украины, выедет за границу после окончания войны. Тогда как другая часть наоборот вернется на Родину. Однако границы откроются не сразу, на это понадобится определенный период времени.

"Когда опасность мобилизации от ТЦК сойдет почти до нуля, то, я думаю, что сразу желающие начнут возвращаться. Я знаю людей, которые бы хотели вернуться, но которые боятся ТЦК. Я знаю иностранцев, которые к себе в Британию, например, не хотят ехать, а хотят в Украину вернуться и снова жить в Киеве", — пояснил эксперт.

Мусиенко также считает, что открытие границ будет постепенным процессом, ведь все сделать сразу — рискованно. По его мнению, и режим военного положения будет отменяться постепенно — снятие ограничения за ограничением.

Зато демобилизация, по мнению Ступака, будет происходить волнами. Также может быть неприятный момент коррупции, когда надо будет заплатить тем, кто захочет первым уйти из армии. Демобилизация будет частичная, например, сначала 5%, потом еще 5%, так процесс может растянуться на два года.

"Это такой организм, который был накачан, такой шарик увеличен, то моментально и нельзя его сдувать, иначе будут проблемы. Тем более, что Россия есть, надо осторожно это делать", — сказал он.

По словам Ступака, после окончания войны в Украине на разминирование понадобится десятки лет. Это сложная история. Он привел пример с Киевской областью, где россияне были всего месяц, а разминирование до сих пор продолжается.

Мусиенко соглашается, что на разминирование территорий уйдут десятилетия — от 10 до 50 лет в зависимости от того, какие технологии будут использоваться.

"Если сверхсовременные и будет серьезная помощь — будет быстрее 10 лет, если не будет этого, то понадобится длительное время", — пояснил эксперт.

Когда Украина вернется к нормальной жизни?

Адаптация после больших войн занимает годы. Александр Мусиенко отметил, что условия будут меняться, риск войны и противостояния может всегда возникнуть. Но процесс возвращения к нормальной жизни после окончания войны в Украине займет от нескольких месяцев до лет.

По мнению Ступака, отмена комендантского часа — это уже определенное возвращение к привычной жизни. Однако люди будут иметь ментальную травму.

"Я был лет 10 назад в Хорватии, и люди говорят, что не восстановились после тех обстрелов, которые были во время войны в Югославии, то есть солнце светит, море теплое, но у людей психика повреждена", — рассказал он.

Он думает, что много лет у украинцев будут травмы от взрывов, тогда как с военными вообще нужно работать отдельно. В США ежегодно вкладывают миллиарды долларов на то, чтобы военные восстановились, но все равно там есть проблемы. Украине также нужно вкладываться в это, ведь будут травмы и обиды, что кто-то в тылах, а кто-то был на фронте. Ступак отметил, что ни в коем случае нельзя бойцу говорить: "Я тебя туда не отправлял", ведь это будет большим оскорблением для всех военнослужащих.

Напомним, 24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что окончание войны в Украине будет в 2025 году. Он отметил, что есть два варианта развития событий — переговоры или полное уничтожение.

16 декабря в СМИ рассказали о четырех возможных сценариях будущей безопасности Киева после окончания войны. В частности, речь идет и о размещении иностранных войск в Украине.