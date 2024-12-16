Путин сможет вести жесткую сделку: как завершится война в Украине, NYT назвало четыре сценария

По словам журналистов, Украина доказала, что является грозным противником, и опытную, проверенную в боях армию Запад может сделать сильнее и лучше оснастить. Но как минимум семь стран НАТО выступают против вступления Украины или хотят отложить его на неопределенный срок.

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Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин вкладывает огромные ресурсы в войну, он все еще не контролирует всю Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, на которые вместе с Луганской заявляет притязания. Об этом пишет The New York Times.

Он также начал излагать свои условия прекращения огня, даже несмотря на то, что войска РФ продвигаются вперед, и до того, как удалось полностью вытеснить украинские войска с территории Курской области, которую ВСУ захватили в ходе дерзкого гамбита в августе.

Четыре возможных сценария будущей безопасности Украины

Для принятия нового члена в НАТО требуется единодушие всех стран-участниц, и Альянс ближе всего подошел к единому мнению по Украине в 2008 году, когда было объявлено, что Украина присоединится к его рядам в неопределенное время в будущем. На сегодня по меньшей мере семь стран НАТО выступают против вступления Украины или хотят отложить его на неопределенный срок.

В качестве альтернативы коалиция стран могла бы пообещать защитить Украину, отмечает издание. Проблема в том, что Украина захочет, чтобы Соединенные Штаты были среди гарантов.

"Она рассматривает НАТО по сути как гарантию защиты США и не будет считать никакую коалицию надежной, если она не будет подкреплена американскими войсками и оружием. Трамп, который стремится не только закончить войну, не давая никаких обещаний защитить Украину, но и сократить обязательства Америки по безопасности в Европе в целом, вряд ли подпишет какое-либо подобное соглашение", — говорится в публикации.

Заявления Трампа и людей, которых он выбрал на самые высокие должности во внешней политике и национальной безопасности, предполагают, что американская военная мощь будет все больше направляться в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона для противодействия Китаю. По простым географическим причинам безопасность Украины всегда будет иметь большее значение для Европы. На оборонные бюджеты ЕС возрастет нагрузка.

Некоторые европейские лидеры высказываются за возможность размещения войск в поствоенной Украине.

Важно

Зеленский на своей первой встрече с Трампом пытался получить гарантии безопасности, — Reuters

В целом были обсуждения относительно размещения войск в Украине, но никаких решений пока не было.

Вооруженный нейтралитет

Еще одна возможная модель, о которой пишет издание, — наименее выгодная Украине. От России потребуются заверения не атаковать Украину, Киеву, в свою очередь, при таких условиях предлагается отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных войск и вооружений на своей территории. Такой нейтралитет оставит Украину более уязвимой по сравнению с другими решениями.

Значительные успехи России на поле боя, особенно за последние несколько месяцев, означают, что Путин сможет вести жесткую сделку, отмечают журналисты.

Вместе с тем Украина не может полагаться на российское обещание ненападения и должна максимально усилить свою безопасность, если результатом станет вооруженный нейтралитет. Украине не следует принимать какие-либо ограничения на размер своей армии — на чем Россия настаивала во время неудачных переговоров в 2022 году — или на обычные вооружения, которые она может приобрести или произвести.

Европейские страны, которые уже обучают украинские войска и инвестируют в оборонную промышленность, могут сделать больше и для украинской, и для собственной обороны. Украина доказала, что является грозным противником, и если ее опытную, проверенную в боях армию Запад поможет сделать сильнее и лучше оснастить, России придется считаться с гораздо более сильным противником.

После более чем 1000 дней войны, в которой погибли тысячи людей, миллионы были перемещены, но конец, возможно, приближается. Для прочного мира, а не заморозки, которая позволит России перегруппировалась и снова атаковать, важно то, что будет потом.

Об авторе

Раджан Менон — почетный профессор международных отношений в Школе Пауэлла, Городском колледже Нью-Йорка; старший научный сотрудник Института исследований войны и мира им. Зальцмана при Колумбийском университете и соавтор, совместно с Юджином Б. Румером, книги "Конфликт в Украине: раскручивание миропорядка после холодной войны".

Напомним, что Макрон ездил в Варшаву говорить о миротворческих силах в Украине.

Также сообщалось, что США успешно испытали ЗРК Patriot с новым радаром для противодействия ракетам РФ.