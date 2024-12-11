Зеленский на своей первой встрече с Трампом пытался получить гарантии безопасности, — Reuters

Встреча дала подсказки относительно того, как могут проходить переговоры Украины и России. Трамп пытается выстроить личные отношения — ключевая составляющая его дипломатии — в конечном итоге он примет решение, как действовать дальше, отмечают журналисты.

Related video

7 декабря президент Украины Владимир Зеленский на своей первой встрече с Дональдом Трампом после выборов в США, попытался объяснить необходимость в гарантиях безопасности для Украины, независимо от итогов любых переговоров с Россией по завершению войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Журналисты побеседовали с пятью людьми, которые были проинформированы о встрече.

Лидеры Франции, Украины и США говорили в течение 35 минут без советников, но без каких-то конкретных деталей видения мира. Однако Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро положить конец войне.

Встреча дала некоторые подсказки относительно того, как могут проходить переговоры о прекращении войны. Но переговорный процесс, в котором будет участвовать президент РФ Владимир Путин, сопряжен со сложностями, а роль США в нем пока неясна.

Сообщается, что на встрече Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, по-видимому, был в "режиме слушания".

"В ходе встречи были упомянуты некоторые ключевые моменты — например, было сказано, что нужны гарантии мира, потому что одного прекращения огня недостаточно, Путин может снова его нарушить, как он уже делал раньше, без надлежащих гарантий", — сказал источник в Офисе президента Украины.

Несколько чиновников, близких к Трампу, заявили, что он пытается выстроить личные отношения — это ключевая составляющая его дипломатии. И в конечном итоге он примет решение о том, как действовать дальше.

Отмечается, что в целом характер отношений Трампа с Зеленским отличается от некоторых его публичных заявлений об украинском лидере во время предвыборной кампании, включая то, что избранный президент США называл Зеленского лучшим продавцом в истории.

Напомним, что, по данным Минфина, без американской помощи Украина сможет воевать против РФ за свои деньги лишь половину 2025 года.

Также сообщалось, что 8 декабря Зеленский и Трамп озвучили потери украинской армии в войне с РФ, но цифры разнятся.