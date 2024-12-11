Зеленський на своїй першій зустрічі з Трампом намагався отримати гарантії безпеки, — Reuters

Зустріч дала підказки щодо того, як можуть проходити переговори України та Росії. Трамп намагається вибудувати особисті стосунки — ключовий складник його дипломатії — зрештою він ухвалить рішення, як діяти далі, зазначають журналісти.

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7 грудня президент України Володимир Зеленський на своїй першій зустрічі з Дональдом Трампом після виборів у США, спробував пояснити необхідність у гарантіях безпеки для України, незалежно від підсумків будь-яких перемовин з Росією щодо завершення війни. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Журналісти поговорили з п'ятьма людьми, які були проінформовані про зустріч.

Лідери Франції, України та США говорили протягом 35 хвилин без радників, але без якихось конкретних деталей бачення миру. Однак Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів, щоб швидко покласти край війні.

Зустріч дала деякі підказки щодо того, як можуть проходити переговори про припинення війни. Але переговорний процес, у якому братиме участь президент РФ Володимир Путін, пов'язаний зі складнощами, а роль США в ньому поки що незрозуміла.

Повідомляють, що на зустрічі Трамп поводився доброзичливо, шанобливо і відкрито і, мабуть, був у "режимі слухання".

"Під час зустрічі було згадано деякі ключові моменти — наприклад, було сказано, що потрібні гарантії миру, тому що одного припинення вогню недостатньо, Путін може знову його порушити, як він уже робив раніше, без належних гарантій", — сказало джерело в Офісі президента України.

Кілька чиновників, близьких до Трампа, заявили, що він намагається вибудувати особисті стосунки — це ключовий складник його дипломатії. І зрештою він ухвалить рішення про те, як діяти далі.

Зазначається, що загалом характер стосунків Трампа із Зеленським відрізняється від деяких його публічних заяв про українського лідера під час передвиборчої кампанії, зокрема й те, що обраний президент США називав Зеленського найкращим продавцем в історії.

Нагадаємо, що, за даними Мінфіну, без американської допомоги Україна зможе воювати проти РФ за свої гроші лише половину 2025 року.

Також повідомлялося, що 8 грудня Зеленський і Трамп озвучили втрати української армії у війні з РФ, але цифри різняться.