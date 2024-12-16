Путін зможе вести жорстку угоду: як завершиться війна в Україні, NYT назвало чотири сценарії

За словами журналістів, Україна довела, що є грізним противником, і досвідчену, перевірену в боях армію Захід може зробити сильнішою і краще оснастити. На сьогодні щонайменше сім країн НАТО виступають проти вступу України в Альянс або хочуть відкласти його на невизначений термін.

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Попри те, що президент РФ Володимир Путін вкладає величезні ресурси у війну, він усе ще не контролює всю Донецьку, Херсонську та Запорізьку області України, на які разом із Луганською заявляє претензії. Про це пише The New York Times.

Він також почав викладати свої умови припинення вогню, навіть попри те, що війська РФ просуваються вперед, і до того, як вдалося повністю витіснити українські війська з території Курської області, яку ЗСУ захопили під час зухвалого гамбіту в серпні.

Чотири можливі сценарії майбутньої безпеки України

Для прийняття нового члена в НАТО потрібна одностайність усіх країн-учасниць, і Альянс найближче підійшов до єдиної думки щодо України у 2008 році, коли було оголошено, що Україна приєднається до його лав у невизначений час у майбутньому. На сьогодні щонайменше сім країн НАТО виступають проти вступу України або хочуть відкласти його на невизначений термін.

Як альтернатива коаліція країн могла б пообіцяти захистити Україну, зазначає видання. Проблема в тому, що Україна захоче, щоб Сполучені Штати були серед гарантів.

"Вона розглядає НАТО по суті як гарантію захисту США і не вважатиме жодну коаліцію надійною, якщо вона не буде підкріплена американськими військами й зброєю. Трамп, який прагне не тільки закінчити війну, не даючи жодних обіцянок захистити Україну, а й скоротити зобов'язання Америки з безпеки в Європі загалом, навряд чи підпише будь-яку подібну угоду", — ідеться в публікації.

Заяви Трампа і людей, яких він обрав на найвищі посади в зовнішній політиці та національній безпеці, припускають, що американська військова міць буде все більше спрямовуватися в бік Азійсько-тихоокеанського регіону для протидії Китаю. З простих географічних причин безпека України завжди матиме більше значення для Європи. На оборонні бюджети ЄС зросте навантаження.

Деякі європейські лідери висловлюються за можливість розміщення військ у післявоєнній Україні.

Важливо

Зеленський на своїй першій зустрічі з Трампом намагався отримати гарантії безпеки, — Reuters

Загалом були обговорення щодо розміщення військ в Україні, але жодних рішень поки що не було.

Збройовий нейтралітет

Ще одна можлива модель, про яку пише видання, — найменш вигідна Україні. Від Росії знадобляться запевнення не атакувати Україну, Києву своєю чергою за таких умов пропонується відмовитися від вступу до НАТО і розміщення іноземних військ та озброєнь на своїй території. Такий нейтралітет залишить Україну більш вразливою, як порівняти з іншими рішеннями.

Значні успіхи Росії на полі бою, особливо за останні кілька місяців, означають, що Путін зможе вести жорстку угоду, зазначають журналісти.

Водночас Україна не може покладатися на російську обіцянку ненападу і має максимально посилити свою безпеку, якщо результатом стане збройний нейтралітет. Україні не слід приймати будь-які обмеження на розмір своєї армії — на чому Росія наполягала під час невдалих перемовин у 2022 році — або на звичайні озброєння, які вона може придбати чи виробити.

Європейські країни, які вже навчають українські війська та інвестують в оборонну промисловість, можуть зробити більше і для української, і для власної оборони. Україна довела, що є грізним супротивником, і якщо її досвідчену, перевірену в боях армію Захід допоможе зробити сильнішою і краще оснастити, Росії доведеться рахуватися з набагато сильнішим супротивником.

Після більш ніж 1000 днів війни, в якій загинули тисячі людей, мільйони були переміщені, але кінець, можливо, наближається. Для міцного миру, а не заморожування, яке дасть змогу Росії перегрупувалася і знову атакувати, важливо те, що буде потім.

Про автора

Раджан Менон — почесний професор міжнародних відносин у Школі Пауелла, Міському коледжі Нью-Йорка; старший науковий співробітник Інституту досліджень війни та миру ім. Зальцмана при Колумбійському університеті та співавтор, спільно з Юджином Б. Румером, книги "Конфлікт в Україні: розкручування світопорядку після холодної війни".

Нагадаємо, що Макрон їздив до Варшави говорити про миротворчі сили в Україні.

Також повідомлялося, що США успішно випробували ЗРК Patriot із новим радаром для протидії ракетам РФ.