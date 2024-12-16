США успішно випробували ЗРК Patriot із новим радаром для протидії російським ракетам

Йдеться про революційну радіолокаційну систему LTAMDS, яка наводить на ціль перехоплювачі PAC-3 MSE. Нова РЛС покликана протистояти ракетам "Калібр", "Іскандер", а також гіперзвуковим "Кинджал".

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На ракетному полігоні в Нью-Мексико армія США успішно випробувала радар LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), використавши його для управління перехоплювачами Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) під час нейтралізації імітованих крилатих і балістичних загроз. Ці випробування підтвердили високу ефективність системи та її готовність до розгортання для протидії російським ракетам. Про це повідомили оглядачі Army Recognition.

LTAMDS — це революційна радіолокаційна система з активною електронно-сканувальною решіткою (AESA), що забезпечує 360-градусне покриття. Вона розроблена для заміни застарілих радарів AN/MPQ-53/65 системи Patriot, значно розширюючи можливості виявлення і відстеження різних загроз, включно з балістичними, крилатими і гіперзвуковими ракетами, а також безпілотниками. Застосування технології нітриду галію (GaN) дало змогу підвищити потужність і дальність дії радара, зберігши енергоефективність.

Захист від передових ракет РФ

Зазначається, що під час випробувань LTAMDS продемонстрував здатність ефективно виявляти цілі на далеких дистанціях і передавати дані для наведення перехоплювачів PAC-3. Перехоплювачі PAC-3, включно з їхньою модернізованою версією PAC-3 MSE, оснащені технологією "удар на ураження" (hit-to-kill), яка дає змогу знищувати цілі за рахунок передачі кінетичної енергії. PAC-3 MSE має поліпшені аеродинамічні характеристики та двоімпульсний ракетний двигун, що забезпечує перехоплення балістичних ракет, таких як "Іскандер-М", на висотах до 30 км.

Технологічні можливості LTAMDS і PAC-3 забезпечують надійний захист від широкого спектра загроз. Наприклад, для нейтралізації крилатих ракет, таких як "Калібр", LTAMDS використовує своє всеспрямоване радіолокаційне покриття, відстежуючи низьковисотні та маневрені цілі. Система також ефективна проти гіперзвукових ракет, таких як "Кинджал", які рухаються з високою швидкістю і складною траєкторією.

Ключові особливості LTAMDS:

РЛС здатна виявляти і відстежувати літаки, крилаті ракети і дрони на великих відстанях;

система потужніша і гнучкіша, ніж наявні радари армії США;

радіолокаційна станція здатна передавати дані на інші системи ППО.

Поєднання радара LTAMDS і перехоплювачів PAC-3 являє собою значне досягнення в галузі ППО і ПРО, наголосили аналітики. Ці системи працюють в єдиній інтегрованій мережі управління бойовими діями (IBCS), що дає змогу швидко реагувати на складні повітряні та ракетні загрози.

"Простіше кажучи, LTAMDS діє як високотехнологічна сторожова вежа, здатна сканувати небо в усіх напрямках із 360-градусним охопленням", — підсумували оглядачі.

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Нагадаємо, США хотіли отримати додаткові ракети для комплексів ППО Patriot завдяки розширенню виробництва в Японії. Однак на заваді цьому стала нестача одного критично важливого компонента.