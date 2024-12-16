США успешно испытали ЗРК Patriot с новым радаром для противодействия российским ракетам

Речь идет о революционной радиолокационной системе LTAMDS, которая наводи на цель перехватчики PAC-3 MSE. Новая РЛС призвана противостоять ракетам "Калибр", "Искандер", а также гиперзвуковым "Кинжал".

Related video

На ракетном полигоне в Нью-Мексико армия США успешно испытала радар LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), использовав его для управления перехватчиками Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) при нейтрализации имитированных крылатых и баллистических угроз. Эти испытания подтвердили высокую эффективность системы и ее готовность к развертыванию для противодействия российским ракетам. Об этом сообщили обозреватели Army Recognition.

LTAMDS — это революционная радиолокационная система с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA), обеспечивающая 360-градусное покрытие. Она разработана для замены устаревших радаров AN/MPQ-53/65 системы Patriot, значительно расширяя возможности обнаружения и отслеживания различных угроз, включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотники. Применение технологии нитрида галлия (GaN) позволило повысить мощность и дальность действия радара, сохранив энергоэффективность.

Защита от передовых ракет РФ

Отмечается, что во время испытаний LTAMDS продемонстрировал способность эффективно обнаруживать цели на дальних дистанциях и передавать данные для наведения перехватчиков PAC-3. Перехватчики PAC-3, включая их модернизированную версию PAC-3 MSE, оснащены технологией "удар на поражение" (hit-to-kill), которая позволяет уничтожать цели за счет передачи кинетической энергии. PAC-3 MSE имеет улучшенные аэродинамические характеристики и двухимпульсный ракетный двигатель, обеспечивающий перехват баллистических ракет, таких как "Искандер-М", на высотах до 30 км.

Технологические возможности LTAMDS и PAC-3 обеспечивают надежную защиту от широкого спектра угроз. Например, для нейтрализации крылатых ракет, таких как "Калибр", LTAMDS использует свое всенаправленное радиолокационное покрытие, отслеживая низковысотные и маневренные цели. Система также эффективна против гиперзвуковых ракет, таких как "Кинжал", которые движутся с высокой скоростью и сложной траекторией.

Ключевые особенности LTAMDS:

РЛС способна обнаруживать и отслеживать самолеты, крылатые ракеты и дроны на больших расстояниях;

система более мощная и гибкая, чем существующие радары армии США;

радиолокационная станция способна передавать данные на другие системы ПВО.

Сочетание радара LTAMDS и перехватчиков PAC-3 представляет собой значительное достижение в области ПВО и ПРО, подчеркнули аналитики. Эти системы работают в единой интегрированной сети управления боевыми действиями (IBCS), что позволяет быстро реагировать на сложные воздушные и ракетные угрозы.

"Проще говоря, LTAMDS действует как высокотехнологичная сторожевая башня, способная сканировать небо во всех направлениях с 360-градусным охватом", — подытожили обозреватели.

Важно

Польша получит новейшие радары LTAMDS: будут защищать от российских дронов и ракет (видео)

Напомним, США хотели получить дополнительные ракеты для комплексов ПВО Patriot благодаря расширению производства в Японии. Однако преградой этому стала нехватка одного критически важного компонента.