США пытаются увеличить выпуск ракет для Patriot, но столкнулись с проблемой, — СМИ

Сейчас в мире выпускают 500 ракет PAC-3 в год. В Японии могли бы увеличить производство вдвое, но не хватает одного важного компонента от Boeing.

Related video

США хотели получить дополнительные ракеты для комплексов ПВО Patriot благодаря расширению производства в Японии. Преградой стала нехватка одного критически важного компонента. Деталями со ссылкой на источники 20 июля поделились в Reuters.

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ежегодно выпускает примерно 30 ракет-перехватчиков PAC-3 и может увеличить это количество вдвое. Вашингтон надеялся, что в целом производство в мире вырастет с 500 до более 750 единиц в год.

Однако расширить производство в Японии невозможно, пока туда не будут поставлять дополнительные системы самонаведения ракет. Это оборудование направляет PAC-3 на последних этапах полета.

"Может пройти несколько лет, прежде чем MHI сможет увеличить выпуск", — спрогнозировал неназванный собеседник издания.

Производителем этих систем является компания Boeing. Она в прошлом году расширила фабрику в США и планировала увеличить производство на 30%. Однако ожидается, что дополнительные линии заработают только с 2027 года.

Кроме того, даже в случае получения дополнительных систем, для расширения производства PAC-3 до более 60 ракет в год Японии нужно нарастить мощности. На новую фабрику при этом должны найти деньги MHI или США. По данным СМИ, это обойдется в "десятки миллионов долларов или больше".

Компания Lockheed Martin заявила, что до 2027 года увеличит производство ракет-перехватчиков для Patriot с 500 до 650 единиц. Стоимость каждой такой достигает примерно 4 миллионов долларов.

В июле в Токио планируется встреча министров иностранных дел и обороны Японии и США. Ожидается, что это будут переговоры об усилении сотрудничества в оборонной отрасли, и ключевым вопросом станет проект Patriot.

Журналисты отметили, что в декабре 2023 года Япония уже смягчила правила военного экспорта. Это помогло США пополнить запасы ракет для Patriot, которые передали Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал точное количество комплексов Patriot, нужное для полного закрытия неба над Украиной.

Эксперты BILD информировали, что в семи областях Украины не смогут установить новые системы Patriot. В частности, по их оценке, Patriot и SAMP/T не способны защитить Харьков.