Полностью закроют небо над Украиной: Зеленский рассказал, сколько Patriot нужно ВСУ (видео)

Президент отметил, что еще остаются несколько стран, которые могли бы помочь с ЗРК Patriot. Вместе с тем закрыть потребности ПВО Украины невозможно без США.

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Украине понадобится 25 ЗРК Patriot американского производства, чтобы полностью закрыть небо. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Я могу вам сказать, сколько вообще нам нужно Patriot. С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 Patriot", — отметил он.

Президент добавил, что не может назвать точное количество имеющихся комплексов или же сколько их будет.

По словам Зеленского, еще остается несколько стран, которые бы могли предоставить ЗКР Patriot. Вместе с тем закрыть потребности ПВО Украины без США невозможно, уточнил он.

О том, что Украине нужны 25 Patriot — по 6–8 батарей в каждой — президент Украины Владимир Зеленский говорил также и в апреле.

Владимир Зеленский — о необходимых Украине Patriot, с 36:38

"Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot. Я вам скажу: чтобы закрыть Украину полностью, на будущее Украине желательно иметь 25 систем Patriot", — отмечал он в эфире телемарафона.

Тогда он добавил, что союзникам Украины известно, где должны быть дислоцированы соответствующие системы.

ЗРК Patriot

Ракета Patriot американской армии выпускает ракету на тренировочном полигоне в австралийском Квинсленде, 2021 год

Зенитно-ракетный комплекс Patriot считается самым эффективным из ныне существующих комплексов ПВО. Они могут сбивать баллистические и крылатые ракеты, и самолеты. К производству Patriot имеют отношение крупнейшие оружейные компании: Raytheon, Lockheed Martin и Boeing. Так, самое последнее обновление провела Lockheed Martin: разработала PAC-3 — это практически полное системное обновление, изначально создававшееся для уничтожения тактических баллистических ракет.

Напомним, что россияне в отчаянии из-за украинского убийцы дронов Як-22. За три месяца авиаторы на самолетах Як-52 уничтожили как минимум 12 российских дронов, судя по знакам на борту самолета 70-х годов.

Также сообщалось, что в воздушном командовании "Запад" показали новые зенитные комплексы MR-2 Viktor.