Повністю закриють небо над Україною: Зеленський розповів, скільки Patriot потрібно ЗСУ (відео)

Президент зазначив, що ще залишаються кілька країн, які могли б допомогти із ЗРК Patriot. Водночас закрити потреби ППО України неможливо без США.

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Україні знадобиться 25 ЗРК Patriot американського виробництва, щоб повністю закрити небо. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

"Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Patriot. З погляду структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 Patriot", — зазначив він.

Президент додав, що не може назвати точну кількість наявних комплексів або ж скільки їх буде.

За словами Зеленського, ще залишається кілька країн, які б могли надати ЗКР Patriot. Водночас закрити потреби ППО України без США неможливо, уточнив він.

Про те, що Україні потрібно 25 Patriot — по 6–8 батарей у кожній — президент України Володимир Зеленський говорив також і у квітні.

Володимир Зеленський — про необхідні Україні Patriot, з 36:38

"Я вам не скажу, скільки в нас є систем Patriot. Я вам скажу: щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot", — зазначав він в ефірі телемарафону.

Тоді він додав, що союзникам України відомо, де мають бути дислоковані відповідні системи.

ЗРК Patriot

Ракета Patriot американської армії випускає ракету на тренувальному полігоні в австралійському Квінсленді, 2021 рік

Зенітно-ракетний комплекс Patriot вважається найефективнішим комплексом ППО. Вони можуть збивати балістичні та крилаті ракети, і літаки. До виробництва Patriot мають стосунок найбільші збройові компанії: Raytheon, Lockheed Martin і Boeing. Так, останнє оновлення провела Lockheed Martin: розробила PAC-3 — це практично повне системне оновлення, яке від самого початку створювали для збиття тактичних балістичних ракет.

Нагадаємо, що росіяни в розпачі через українського вбивцю дронів Як-22. За три місяці авіатори на літаках Як-52 знищили щонайменше 12 російських дронів, з огляду на знаки на борту літака 70-х років.

Також повідомлялося, що в повітряному командуванні "Захід" показали нові зенітні комплекси MR-2 Viktor.