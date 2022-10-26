Гендиректор Raytheon розповів, чому Україні не передають системи Patriot (відео)

Ці системи ППО можуть збивати все — від дронів та балістичних ракет до винищувачів. Але все залежить від Білого дому. Уряд США вирішив, що поки що надасть Україні лише NASAMS, а не Patriot.

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Генеральний директор американської військово-промислової компанії Raytheon Technologies Грег Хейс відповів на запитання, чому Україні не постачають системи Patriot, які могли б ефективно захистити міську інфраструктуру та цивільні об'єкти від російських ракет. Про це повідомляє CNBC.

Ведучий Джим Крамер поставив Хейсу питання: "У вас є ракети під назвою Patriot — це екстраординарна зброя, захисна зброя. Вона збиває дрони, ракети, які летять на лікарні, школи, будинки для людей похилого віку — одні з найулюбленіших цілей президента Путіна. Але з огляду на все, США не поспішають надавати Україні ці ракети, щоб захистити пацієнтів лікарень, школярів та дітей у дитячих садках. Поясніть мені, чому США тягнуть час, адже "Патріоти" могли б допомогти?"

Хейс відповів, що уряд США два тижні тому вже передали Україні дві системи NASAMS – ракети класу "земля – повітря". І вони вже встановлюються в Україні. Це ППО ближнього радіусу дії, пояснив гендиректор Raytheon. Вони можуть збивати все — від дронів і балістичних ракет до винищувачів.

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При цьому Хейс визнав, що Patriot — справді ефективніша система. Raytheon поставляє їх у 18 країн світу, і вони захищають від таких загроз, як балістичні ракети та дрони.

"Зараз уряд США вирішив, що надасть Україні лише NASAMS, а не Patriot. Ми обговорюємо з ними це питання постійно. Але, знову ж таки, це вирішує Білий дім. Мета полягає в тому, щоб надати Україні все необхідне для захисту, і ми зробимо це щойно уряд нам дозволить", — пояснив Хейс.

"Отже, Пентагон підтримує, а Білий дім ні. Я заплутався. Думав, що Пентагон приймає стратегічні рішення, проводить перевірки, — перепитав ведучий. — Але якби все залежало від Міністерства оборони, рішення про надання Patriot було б ухвалено?"

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"Якщо запитати когось із Міноборони про те, як захистити повітряний простір, вони вибрали б найбільш ефективну систему ППО з усіх можливих, і це Patriot", — відповів Хейс, додавши, що також є питання, пов'язані з експортом і побоювання, що системи Patriot можуть зрештою виявитися в руках росіян.

"Це питання вирішує Рада національної безпеки. <…> У близькій перспективі поки що будуть NASAMS, можливо, в довгостроковій з'являться і Patriot", — пояснив він.

Раніше Фокус повідомляв, що у Путіна виникли проблеми з випробуваннями ядерної зброї, яка виявилася ненадійною. Президент РФ боїться саботажу і тому готує "брудну бомбу".

Нагадаємо, що Резніков оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї. Глава Міноборони сумнівається, що Москва технічно готова завдати ядерного удару.