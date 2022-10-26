"Торкнеться ЗС РФ і НАТО": Резніков оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї

Міністр оборони висловив сумніви, що Москва технічно готова завдати ядерного удару.

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Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що наразі ризик застосування Росією ядерної зброї "не такий уже невідворотний". Він висловив сумніви, що Москва технічно готова це зробити. Про це глава оборонного відомства заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє Politico.

"Знаєте, коли у сусіда таке божевілля, треба розуміти, що є ризики, але особисто для мене зараз ризик не такий уже й невідворотний, тому що я не впевнений. І я думаю, що росіяни не впевнені, що вони технічно готові це зробити", — сказав він.

Резніков також ставить собі питання, з яких цілей може завдати ядерного удару Росія. За його словами, будь-яке застосування ядерної зброї на полі бою також торкнеться російських військ у цьому районі.

Якщо ж РФ задумає зробити демонстративний ядерний вибух у Чорному морі, то це може мати далекосяжні наслідки для членів НАТО Болгарії, Румунії та Туреччини.

Нагадаємо, 24 жовтня глава ГУР Кирило Буданов висловив сумнів, що Росія наважиться застосувати ядерну зброю після втрати Херсона чи Мелітополя. Він зазначив, що з 80-х років РФ не виробляла тактичних ядерних боєголовок, а їх термін придатності — 10 років.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерний удар Росії призведе до прямої участі Альянсу у війні. За його словами, ядерний шантаж Москви має на меті змусити Захід відмовитися від підтримки України.