"Коснется ВС РФ и НАТО": Резников оценил вероятность применения Россией ядерного оружия

Министр обороны выразил сомнения, что Москва технически готова нанести ядерный удар.

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Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что в данный момент риск применения Россией ядерного оружия "не так уж неизбежен". Он выразил сомнение, что Москва технически готова это сделать. Об этом глава оборонного ведомства заявил в интервью телеканалу Fox News, передает Politico.

"Знаете, когда у соседа такое сумасшествие, надо понимать, что есть риски, но лично для меня сейчас риск не так уж и неизбежен, потому что я не уверен. И я думаю, что русские не уверены, что они технически готовы это сделать", — сказал он.

Резников также задается вопросом, по каким целям может нанести ядерный удар Россия. По его словам, любое применение ядерного оружия на поле боя также затронет российские войска в этом районе.

Если же РФ задумает произвести демонстративный ядерный взрыв в Черном море, то это может иметь далеко идущие последствия для членов НАТО Болгарии, Румынии и Турции.

Напомним, 24 октября глава ГУР Кирилл Буданов выразил сомнение, что Россия решится применить ядерное оружие после потери Херсона или Мелитополя. Он отметил, что с 80-х годов РФ не производила тактические ядерные боеголовки, а их срок годности — 10 лет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерный удар России приведет к прямому участию Альянса в войне. По его словам, ядерный шантаж Москвы нацелен заставить Запад отказаться от поддержки Украины.