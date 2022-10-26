Найближчим часом уряд США отримав системи NASAMS, призначені для України, — ЗМІ

Видання пише, що США пообіцяли доставити два NASAMS протягом кількох тижнів і ще шість протягом тривалішого періоду часу.

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Компанія Raytheon Technologies поставила уряду Сполучених Штатів дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України. Про це заявив її виконавчий директор Грег Хейс, про що пише Defense News.

"Це система протиповітряної оборони малої дальності й вона може стріляти вдосконаленою ракетою середньої дальності AIM-120 і може збивати все в небі, від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів". — сказав Хейс.

Видання пише, що зброя, розроблена в Норвегії, забезпечить захист на середній та великій дистанції від російських атак. США пообіцяли доставити два NASAMS протягом кількох тижнів та ще шість протягом більш тривалого періоду часу.

Високопосадовець Пентагону заявив, що NASAMS, як очікується, буде доставлений "протягом наступних кількох тижнів" і що Україна оголосить, коли вони прибудуть до країни і їх почнуть експлуатувати.

За словами чиновника, американські військові продовжать старанно працювати, щоб доставити їх туди якнайшвидше.

У звіті Raytheon про прибутки і збитки за третій квартал у вівторок Хейс сказав, що фірма очікує побачити більше замовлень на NASAMS, які будуть найближчим часом у зв'язку з зростаючим попитом на продукцію фірми після вторгнення Росії в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що жорстокість Суровікіна не допоможе Путіну виграти війну. Журналісти пишуть, що Суровікін показав себе як досвідчений військовий злочинець. Його тактика спрацювала у Чечні та Сирії, але, швидше за все, не спрацює в Україні. Щобільше, ситуація загрожує стати лише гіршою.

Ще нагадаємо, що звільнена з російського полону Українка розповіла про пережите. Дівчина розповіла, що окупанти поселили 27 жінок у камері, яка була розрахована лише на 6 людей.

Також повідомлялося, що Байден прокоментував заяви РФ про "брудну бомбу" в Україні. Журналісти пишуть, що поки що немає підтверджень того, що РФ готується використовувати зброю масової поразки в Україні.