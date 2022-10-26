"Не звикати до масових вбивств": жорстокість Суровікіна не допоможе Путіну виграти війну, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Суровікін показав себе як досвідчений військовий злочинець. Його тактика спрацювала у Чечні та Сирії, але, швидше за все, не спрацює в Україні. Щобільше, ситуація загрожує стати лише гіршою.

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Російському генералу Сергію Суровікіну не звикати до масових вбивств та поширення терору. Його пам'ятають за жорстокість у Чечні та на півночі Сирії, де він перетворив місто Алеппо на руїни. Однак його тактика не зможе допомогти перемогти Україну, про що пише Politico.

Видання пише, що звернути назад серію приголомшливих українських перемог на полі бою і переламати хід війни не під силу Суровікіну. Українці весь рік демонстрували, що їх не залякати воєнними злочинами.

З іншого боку, як пишуть журналісти, західні військові чиновники та аналітики зазначають, що вже є ознаки більшої тактичної злагодженості, ніж за попередника Суровікіна генерала Олександра Дворникова.

"Його військова тактика повністю порушує правила ведення війни, але, на жаль, вона довела свою ефективність у Сирії", — сказав Politico високопоставлений офіцер британської військової розвідки.

Навіть перехоплення більшої частини того, що окупанти обстрілюють українську енергетичну інфраструктуру, недостатньо, щоб зупинити її руйнування. Масштаби збитків, завданих енергосистемі України у вихідні, перевищили збитки, завдані під час першої хвилі ударів по енергетичній інфраструктурі 10 жовтня. За даними української влади, від початку терактів зруйновано близько третини електростанцій країни.

Іранські дрони-камікадзе

У матеріалі сказано, що для Росії вартість повітряного нападу невелика, оскільки вона спирається на іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

"Я не думаю, що їхні можливості такі гарні, як вони стверджують. Я завжди думав, що росіяни були чимось на кшталт порожньої сили. Вони не мають глибини в діапазоні з можливостями, і вони не можуть дійсно застосувати їх дуже ефективно", — сказав експерт.

Також, як пишуть журналісти, росіяни мають проблеми з керівництвом невеликими підрозділами та компетентного нагляду на полі бою. Це не той недолік, який Суровікін встиг виправити. Понад те, насправді ситуація, швидше за все, погіршиться, оскільки Кремль зараз кидає у бій недостатньо підготовлених мобілізованих російських чоловіків.

Відступ з правого берега Дніпра

Видання зазначає, що Суровікін змушений спробувати здійснити один із найскладніших військових маневрів — організований відступ для перегрупування сил із правого берега Дніпра Херсонської області. Має значення, чи має Суровікін тактичні навички для небезпечного відступу.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін тисне на свій уряд через війну в Україні. За словами Путіна, його так звана "спецоперація" не зможе досягти результатів у рамках стандартних бюрократичних процедур.

Ще нагадаємо, що Ходжес розповів чому Захід не може закрити українське небо. За словами американського військового, Захід думав, що РФ атакуватиме порти, аеродроми та інші об'єкти військового значення, а не багатоквартирні житлові будинки.