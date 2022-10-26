"Форсувати вирішення питань": Путін тисне на свій уряд через війну в Україні, — CNN

За словами Путіна, його так звана "спецоперація" не зможе досягти результатів у рамках стандартних бюрократичних процедур.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що нові виклики, з якими стикається так звана "спеціальна військова операція" в Україні, є "серйозними та значними". Про це пише CNN.

Повідомляється, що Путін закликав свій уряд "прискорити" ухвалення рішень, а також активізувати виробництво військової техніки.

"Зараз ми також зіткнулися з необхідністю форсувати розв'язання питань, пов'язаних із забезпеченням спеціальної військової операції та пов'язаних із боротьбою з тими обмеженнями в економічній сфері, з якими ми зіткнулися", — сказав Путін, звертаючись до Координаційної ради.

Глава Кремля попередив, що якщо "спецоперація" буде проведена в рамках стандартних бюрократичних процедур, то "результату вона не матиме". Також він заявив, що екіпірування російських солдатів має бути своєчасним.

За словами Путіна, війна не може ґрунтуватися лише на раніше встановлених стандартах, оскільки вони можуть застаріти. Тому необхідно орієнтуватися на "реальну ситуацію, реальні потреби".

Путін закликав членів ради розробити "мети", які необхідно виконати для задоволення потреб у "найкоротший час".

Раніше Фокус повідомляв, що в ОП не бачать сенсу у "дипломатичному врегулюванні" війни. Західні політики, за словами Михайла Подоляка, мають продовжувати допомагати Україні, а не наближати тріумф до Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що у Кремлі заявили, що готові говорити з Папою Римським. Раніше Макрон попросив понтифіка зателефонувати Володимиру Путіну задля досягнення миру в Україні. У Москві сказали, що відкриті для всіх контактів, але здивувалися, чому голова Франції нікому не пропонував зателефонувати до Києва.

Ще нагадаємо, що вплив Пригожина зростає, він відкрито говорить Путіну про провали. Російський магнат та засновник ПВК "Вагнера" заявив главі Кремля, що нинішнє керівництво у Москві погано веде війну.