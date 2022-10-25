"Ракети Кремля проти багатоповерхівок": Ходжес розповів, чому Захід не може закрити українське небо

За словами американського військового, Захід думав, що РФ атакуватиме порти, аеродроми та інші об'єкти військового значення, а не багатоквартирні житлові будинки.

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Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що Захід не має можливості повністю закрити небо над Україною і задовольнити запит Києва. Про це він заявив на каналі Фейгін LIVE.

За його словами, на Заході, зокрема, у США не думали про те, що Росія використовуватиме багатомільйонні ракети для атак на українські цивільні багатоповерхівки.

"Ми думали, що вимогами захиститимуть аеродроми, морські порти", — сказав Ходжес.

[ + – ] Ходжес про ППО для України

На тому ж каналі радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що президент РФ Володимир Путін боїться отримати по обличчю від Володимира Зеленського. Саме тому він не їхатиме на саміт G20.

Також, за словами Арестовича, є ймовірність, що Путін перебуває у такому стані, в якому його вже не можна показувати людям.

"Вони просто бояться "опускання" обличчя. Та й Зеленський непередбачуваний. Він може просто підійти і дати мордою на камеру", — заявив радник ОП.

Раніше Фокус писав, що Штайнмайєр пообіцяв Україні надати 2 установки MARS, 4 PzH 2000 та системи ППО. Німецький президент переконаний, що Україні потрібний справедливий світ. А той, який пропонує Путін, приведе до нової війни.

Також повідомлялося, що в ОП не бачать сенсу у "дипломатичному врегулюванні" війни. Західні політики, за словами Михайла Подоляка, мають продовжувати допомагати Україні, а не наближати тріумф до Володимира Путіна.

Ще нагадаємо, що Німеччина передасть ЗСУ сучасний мобільний госпіталь вартістю 9 мільйонів євро. До системи госпіталю входять відділення невідкладної допомоги, сортувальна, операційна, відділення інтенсивної терапії, комп'ютерний томограф, стерилізаційна та аптека.