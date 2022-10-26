"Неймовірно серйозна помилка": Байден прокоментував заяви РФ про "брудну бомбу" в Україні

Журналісти пишуть, що поки що немає підтверджень того, що РФ готується використовувати зброю масової поразки в Україні.

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Президент США Джо Байден сказав, що Російська Федерація зробити "неймовірну помилку", якщо використовує тактичну ядерну зброю в Україні. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що він коментував тему використання так званої "брудної бомби" в Україні, про яку часто говорить Москва. Спілкуючись із журналістом Джеремі Даймондом, американський президент заявив, що поки невідомо, чи це буде "операція під чужим прапором".

"Дозвольте мені просто сказати, що Росія зробить неймовірно серйозну помилку, якщо застосує тактичну ядерну зброю", — сказав Байден.

Водночас у США поки що заявляють, що не бачать підтверджень того, що Кремль готується використовувати в Україні зброю масової поразки.

Крім того, стало відомо, що група з 30 представників лівого крила Демократичної партії США відкликала лист до Байдена, в якому йшлося про перегляд політики щодо України. Також там вимагали розпочати прямі переговори із Москвою. Про це заявила голова Прогресивної фракції Конгресу Праміла Джаяпал.

Чиновниця заявила, що демократи голосували за кожен пакет військової допомоги Україні та не хочуть приєднуватися до групи республіканців, які хочуть обмежити її. Щодо листа, то він, як випливає із заяви Джаяпал, був опублікований без попередньої перевірки. Його склали ще кілька місяців тому.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна отримала від США понад мільйон артилерійських боєприпасів. Усі боєприпаси є частиною допомоги на суму 18,2 млрд доларів, виділених для потреб ЗСУ за час перебування при владі адміністрації президента Джо Байдена.

Ще нагадаємо, що Борис Джонсон продовжить просувати підтримку України у США. За словами журналістів, Борис Джонсон дуже переживає через ситуацію в Україні. Можливо він боротиметься за те, щоб у США підтримка України зміцнилася як міжпартійна.