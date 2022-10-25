"Більше часу у Вашингтоні": Борис Джонсон продовжуватиме просувати підтримку України в США, — ЗМІ

За словами журналістів, Борис Джонсон дуже переживає через ситуацію в Україні. Можливо він боротиметься за те, щоб у США підтримка України зміцнилася як міжпартійна.

Related video

Екс-прем'єр Великобританії Борис Джонсон збирається й надалі боротися за те, щоб Україна отримувала якнайбільше озброєнь від Заходу.

Про це пише видання Financial Times.

У матеріалі йдеться, що колишній глава британського уряду збирається знайти застосування тієї позиції, яку він створив, коли він обіймав посаду прем'єра. Він хоче використати її як один із головних чинників підтримки Заходу України у війні проти РФ.

Видання пише, посилаючись на свої джерела, що Джонсон хотів більше часу проводити у Сполучених Штатах, а саме у Вашингтоні. Його головна ідея – просування міжпартійної підтримки України у США.

За словами друга Бориса Джонсона, який розмовляв із журналістами, колишній британський прем'єр дуже переживає через те, що відбувається в Україні. Для реалізації його планів немає жодної офіційної посади.

Нагадаємо, що Ріші Сунак стане прем'єром Великобританії. Єдиний суперник у передвиборчих перегонах Пенні Мордонт не отримала достатньої підтримки законодавців, а Борис Джонсон відмовився від участі у боротьбі.

Також Фокус повідомляв, що Генсек НАТО назвав абсурдними звинувачення РФ у розробці Україною "брудної бомби". Росія, за словами Єнса Столтенберга, часто звинувачує інші країни в тому, що сама збирається зробити.

Ще повідомлялося, що Тегеран готовий направити військових експертів в Україну. В Ірані заявили, що не займалися постачанням зброї до Росії. У тому числі й дронів-камікадзе.