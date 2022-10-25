"Больше времени в Вашингтоне": Борис Джонсон продолжит продвигать поддержку Украины в США, — СМИ

По словам журналистов, Борис Джонсон очень переживает из-за ситуации в Украине. Возможно, он будет бороться за то, чтобы в США поддержка Украины укрепилась как межпартийная.

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон собирается и дальше бороться за то, чтобы Украина получала как можно больше вооружений от Запада.

Об этом пишет издание Financial Times.

В материале говорится, что бывший глава британского правительства собирается найти применении той позиции, которая была им создана, когда он занимал должность премьера. Он хочет использовать ее как один из главных факторов поддержки Запада Украины в войне против РФ.

Издание пишет, ссылаясь на свои источники, что Джонсон хотел больше времени проводить в Соединенных Штатах, а именно в Вашингтоне. Его главная идея – продвижение межпартийной поддержки Украины в США.

По словам друга Бориса Джонсона, который беседовал с журналистами, бывший британский премьер очень переживает из-за того, что происходит в Украине. Для реализации его планов нет никаких официальной должности.

Напомним, что Риши Сунак станет премьером Великобритании. Единственный соперник в предвыборной гонке Пенни Мордонт не получила достаточной поддержки законодателей, а Борис Джонсон отказался от участия в борьбе.

Также Фокус сообщал, что Генсек НАТО назвал абсурдными обвинения РФ в разработке Украиной "грязной бомбы". Россия, по словам Йенса Столтенберга, зачастую обвиняет другие страны в том, что сама собирается сделать.

Еще сообщалось, что Тегеран готов направить военных экспертов в Украину. В Иране заявили, что не занимались поставками оружия в Россию. В том числе и дронов-камикадзе.