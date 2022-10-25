"Не останется равнодушным": Тегеран готов направить военных экспертов в Украину, - глава МИД страны

В Иране заявили, что не занимались поставками оружия в Россию. В том числе и дронов-камикадзе.

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Глава Министерства иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан сказал, что Тегеран готов направить группу военных экспертов в Украину, чтобы расследовать ситуацию с присутствием иранских-дронов на поле боя с российской армией. Об этом пишет издание IRNA.

Сообщается, что Амир-Абдоллахиан сказал об этом во время 18-й сессии Генеральной ассамблеи Ассоциации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона. Он утверждает, что Иран не занимался поставками в Российскую Федерацию оружие для войны с Украиной.

Глава МИД Ирана заявил, что говорил с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Ему он сказал, что Тегеран вместе с Украиной может расследовать все обвинения в использовании сделанных Ираном дронов-камикадзе на войне с Россией.

При этом он сказал, что если факты использования Россией иранских дронов-камикадзе подтвердятся, то Тегеран "не останется безразличным".

Отметим, что российские войска используют иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Их пытаются выдавать за некие БПЛА под названием "Герань-2".

[ + – ] Обломок дрона-каикадзе Фото: Генштаб ВСУ

Ранее Фокус сообщал, что бойцы ВСУ "взяли в плен" практически целый иранский беспилотник Shahed-131. Российские оккупанты с целью скрыть иранское происхождение дронов Shahed-131, называют их "Герань-1". Этот БПЛА является "меньшим братом" иранского беспилотника Shahed-136.

Еще напомним, что ведущий в РФ призвал убивать украинцев иранскими БПЛА. По словам российского пропагандиста Сергея Мардана, разница между беспилотниками Shahed и "Герань" лишь в происхождении названия.

Также сообщалось, что Иран требует отказаться от расследования поставок дронов-камикадзе в РФ. Руководство страны утверждает, что обвинения в адрес Ирана — происки врагов, которые хотят избавиться от конкурента на рынке вооружений.