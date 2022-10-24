Бойцы ВСУ "взяли в плен" практически целый иранский беспилотник Shahed-131(видео)

Российские оккупанты с целью скрыть иранское происхождение дронов Shahed-131, называют их "Герань-1". Этот БПЛА является "меньшим братом" иранского беспилотника Shahed-136.

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Украинским защитникам из 28-ой отдельной механизированной бригады удалось захватить трофейный БПЛА Shahed-131, известный еще как "Герань-1", который находился в относительно неповрежденном состоянии. Об этом сообщает "Украинский милитарный центр".

В Сети опубликовали видео, на котором бойцы ВСУ погрузили иранский дрон-камикадзе в автомобиль — одну часть погрузили в багажник, а практически целый фюзеляж поместилась на автомобильный прицеп.

В публикации говорится, что иранский беспилотник Shahed-131 является меньшей версией дрона-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска терроризируют гражданское население Украины. С целью скрыть иранское происхождение дронов россияне их маркируют надписями "Герань -1".

Характеристики БПЛА Shahed-131

"Герань-1" является "меньшим братом" беспилотника Shahed-136, поэтому работает по аналогичному принципу действия и максимально унифицирован с ним в деталях и узлах, в особенности в электронике. Дроны имеют одинаковую компоновку и сконструированы по аэродинамической схеме "летающее крыло", что позволяет беспилотнику уменьшить лобовое сопротивление и иметь большую незаметность для радаров противника.

[ + – ] Иранские БПЛА Shahed-131

Длина "Shahed-131" — 2,6 метра, а размах крыльев — 2,2 метра. Ориентировочная масса аппарата составляет 135 кг, при этом Вес боевой части оценивается в 10–15 кг.

В движение беспилотник Shahed-131 приводится с помощью более слабой силовой установки чем у Shahed-136 — Serat-01 либо Shahed-783/788. По своим техническим характеристикам эти двигатели похожи на китайский силовой агрегат MDR-208.

[ + – ] Двигатель дрона Shahed-131

Корпус беспилотника выполнен из углеродного волокна и укреплен металлическими вставками. На борту дрона-камикадзе установлен приемник GPS гражданского уровня, который позволяет аппарату атаковать только стационарные цели. Особенностью Shahed-131 можно назвать наличие системы предотвращения подмены GPS-сигналов средствами радиоэлектронной борьбы. Однако если беспилотник попадет в зону отсутствия GPS покрытия он может отклоняться от цели на 1-5% в зависимости от скорости и направления ветра. Так, на расстоянии 1 км 5%превращаются в 50 м.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили 10 инструкторов из Ирана, которые обучали россиян навыками управления иранскими дронами. По словам журналистов The Jerusalem Post, иранцы непосредственно контролировали запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев во время проверки на "Уралвагонзаводе" заявил, что Россия намерена кратно увеличить выпуск вооружений и специальной техники по всем направлениям. Это касается танков, орудий, высокоточных ракет и беспилотников.