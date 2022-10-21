ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов, которые обучали россиян управлять дронами, — СМИ

Ранее в украинском Центре национального сопротивления сообщили, что в Крыму и Херсонской области находятся 20 иранских специалистов, которые инструктируют российских военных.

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Бойцы Вооруженых сил Украины уничтожили 10 инструкторов из Ирана, которые обучали россиян навыками управления иранскими дронами. Об этом со ссылкой на источники в Украине сообщило израильское издание The Jerusalem Post.

Обозреватели отмечают, что информация о ликвидации инструкторов появилась после того, как Центр национального сопротивления заявил о присутствии 20 иранских специалистов на аннексированных территориях, а именно в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы Херсонской области, а также в Джанкое.

"Они обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе", — говорится в публикации.

Информацию о пребывании на аннексированных территориях иранских инструкторов подтвердил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер. По его словам иранцы находились на территории Украины, чтобы помочь российским военным в эксплуатации беспилотников.

В свою очередь Министерство обороны Украины официально заявило, что на украинской земле проходят испытания сотни иранских дронов.

"Эти дроны не предназначались для использования против Украины. Чтобы иметь стратегическое преимущество над противником, Израилю следует провести "испытательный запуск" своей системы ПВО", — заявили в Минобороны.

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Заявление Тегерана

Между тем Министерство иностранных дел Ирана опубликовало заявление в котором говорится, что Тегеран никогда не отрицал сотрудничество Ирана и России в военной сфере, однако не поставлял Москве никакого иранского вооружения для его использования в войне против Украины. Более того МИД потребовал у украинской стороны предоставить задокументированные свидетельства того, что дроны, которые используют ВС РФ, на самом деле являются иранскими.

Напомним, Представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил Тегеран во лжи и заявил, что Белый дом обладает множеством доказательств использования Вооруженными силами РФ иранских беспилотников. В связи с этим США без колебаний готовы ввести против Ирана санкции.

Директор центра анализа стратегий и технологий при Минобороны России Руслан Пухов в прямом эфире проговорился, что Вооруженные силы РФ использует для атак на украинские города иранские дроны-камикадзе. По его словам, уже всем известно что дроны иранские, хотя российские власти это не признают.