Вслед за Красовским: ведущий в РФ призвал убивать украинцев иранскими БПЛА (видео)

По словам российского пропагандиста Сергея Мардана, разница между беспилотниками Shahed и "Герань" лишь в происхождении названия.

Related video

Различия между названием ударных беспилотников Shahed и русским "Герань" нет. Об этом сказал российский пропагандист "Комсомольской правды" Сергей Мардан в эфире на YouTube.

"Как очень забавно поправили — это не иранские беспилотники "Шахид". Это нас добрые иранские партнеры научили делать из газонокосилок беспилотники "Герань". Да мне все равно, как они называются — прекрасным арабским словом "Шахид" или русским "Герань". Лишь бы оно летало и падало на головы х…лов", — сказал он.

Отметим, что это — не единственное признание пропагандистов об использовании иранских дронов-камикадзе в Украине.

Член общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире программы "Что это значит" на телеканале "РБК" просил ведущих не акцентировать внимание на иранских БПЛА.

"Потому что это классика — история, что ж…па есть, а слова нет. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали", — рассказал он в прямом эфире.

Напомним, что ведущий российского госканала RT Антон Красовский публично призывал топить в реке и сжигать в хатах украинских детей за их разговоры о "мос**льской оккупации".

Красовского отстранили от работы на телеканале за такие высказывания. Главред RT Маргарита Симоньян считает, что с ним произошло "временное помешательство".

В Украине Антону Красовскому грозит до пяти лет тюрьмы за его публичные высказывания. В СБУ заявили, что пропагандлист призывал к геноциду украинцев и ликвидации независимости Украины.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Иран помогает России не только ударными дронами. Мобилизованные россияне получают иранские бронежилеты и шлемы.

Украинские силы ПВО стали успешнее сбивать вражеские беспилотники Shahed-136, признали британские разведчики.