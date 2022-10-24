Слідом за Красовським: ведучий в РФ закликав убивати українців іранськими БПЛА (відео)

За словами російського пропагандиста Сергія Мардана, різниця між безпілотниками Shahed і "Герань" лише в походженні назви.

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Відмінності між назвою ударних безпілотників Shahed і російським "Герань" немає. Про це сказав російський пропагандист "Комсомольской правды" Сергій Мардан в ефірі на YouTube.

"Як дуже смішно виправили — це не іранські безпілотники "Шахід". Це нас добрі іранські партнери навчили робити з газонокосарок безпілотники "Герань". Та мені байдуже, як вони називаються — прекрасним арабським словом "Шахід" або російським "Герань". Лише би воно літало і падало на голови х…лів", — сказав він.

Зазначимо, що це не єдине зізнання пропагандистів щодо використання іранських дронів-камікадзе в Україні.

Член громадської ради при Міноборони РФ Руслан Пухов в ефірі програми "Что это значит" на телеканалі "РБК" просив ведучих не акцентувати увагу на іранських БПЛА.

"Тому що це класика — історія, що ж… па є, а слова немає. Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнала", — розповів він у прямому ефірі.

Нагадаємо, що ведучий російського держканалу RT Антон Красовський публічно закликав топити в річці та спалювати в хатах українських дітей за їхні розмови про "мос**льську окупацію".

Красовського усунули від роботи на телеканалі за такі висловлювання. Головред RT Маргарита Симоньян вважає, що з ним сталося "тимчасове божевілля".

В Україні Антону Красовському загрожує до п'яти років ув'язнення за його публічні висловлювання. В СБУ заявили, що пропагандист закликав до геноциду українців і ліквідації незалежності України.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Іран допомагає Росії не лише ударними дронами. Мобілізовані росіяни отримують іранські бронежилети та шоломи.

Українські сили ППО почали успішніше збивати ворожі безпілотники Shahed-136, визнали британські розвідники.