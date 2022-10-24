Украина все успешнее сбивает дроны-камикадзе Shahed-136, – британская разведка

В настоящее время перехватывается до 85% беспилотников, атакующих разные регионы страны.

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Российские войска продолжают применять для атак по разным регионам Украины дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136. Тем не менее силы ПВО все успешнее сбивают беспилотники противника. Об этом в сегодняшней сводке сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Официальные источники, включая президента Зеленского, утверждают, что перехватывается до 85% атак [беспилотников]", –– подчеркивает оборонное ведомство Соединенного Королевства.

Как отмечается, Shahed-136 –– медленные, шумные и низко летают. В связи с этим отдельный такой аппарат является легкой целью для обычных средств противовоздушной обороны.

Чтобы преодолевать все более эффективную систему ПВО украинской стороны, Россия старается применять как можно большее количество БПЛА за один раз.

"Скорее всего, они [беспилотники] используются в качестве замены российскому высокоточному оружию большой дальности, дефицит которого становится все большим", –– говорится в отчете.

Ранее The New York Times сообщил, что Израиль передал Украине разведданные, которые могут быть полезными в борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

Фокус рассказывал о дронах "Герань-2", которыми Россия также атакует украинские города.