Вслед за Россией: Иран требует отказаться от расследования поставок дронов-камикадзе в РФ

Руководство страны утверждает, что обвинения в адрес Ирана — происки врагов, которые хотят избавиться от конкурента на рынке вооружений.

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22 октября Иран осудил призыв Франции, Германии и Великобритании к Организации Объединенных Наций расследовать использование иранских беспилотников для нападения на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Ирана.

Европейские страны поддержали предложение Украины провести расследованию ООН, так как участие беспилотников в войне нарушило резолюцию Совета Безопасности ООН 2231, одобряющую ядерную сделку с Ираном. Украина также рассматривает возможность разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что призыв европейцев был "ложным и безосновательным".

"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и обеспечить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия. Оно без колебаний будет защищать интересы иранского народа", — заявил он, не уточнив, к каким именно действиям намерен прибегнуть Тегеран.

Как в Иране объясняют обвинения Запада?

Тегеран отрицает поставку беспилотников Москве для участия в войне. При этом президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что спрос на иранские вооружения растет.

Он рассказал, что во время зарубежных поездок к нему часто подходили разные люди, которые просили продать им военную продукцию, считая его самым лучшим. Это, по словам Раиси, и разозлило врагов Ирана, которые хотят завоевать рынки.

"Пусть враг рассердится и умрет от гнева", — сказал Раиси.

Как Россия пытается выгородить Иран?

Ранее генсек ООН Антонио Гуттереш заявил о намерении отправить в Украину специалистов, которые должны установить, какими дронами российская армия бьет по украинской инфраструктуре. На это резко отреагировал заместитель постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский, который пообещал, что Россия пересмотрит сотрудничество с ООН, имея в виду, в частности, разрыв зерновой сделки. Благодаря этому договору Украина получила возможность экспортировать сельхозпродукцию из своих портов.

Полянский заверил, что необходимости в такой миссии нет, так как Россия использует только беспилотники собственного производства. В качестве "доказательств" он привел тот факт, что на обломках сбитых беспилотников есть надписи на русском языке.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал это высказывание "дебильной логикой одной из самых отвратительных персон".

Напомним, российская армия закупила у Ирана дроны-камикадзе Shahed-136 и назвала их по-русски "Герань-2", утверждая, что эти беспилотники изготовлены в России.

На днях представитель общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в прямом эфире проговорился о том, что Россия использует иранские беспилотники. Не подозревая, что камеры уже включены, он просил ведущих не затрагивать эту тему, так как все знают, что дроны иранские, но власти этого не признают.