Риши Сунак станет премьером Великобритании: что известно о новом лидере консерваторов

Единственный соперник в предвыборной гонке Пенни Мордонт не получила достаточной поддержки законодателей, а Борис Джонсон отказался от участия в борьбе.

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Бывший министр финансов и один из самых богатых политиков Вестминстера Риши Сунак станет следующим премьер-министром Великобритании после того, как его единственный оставшийся соперник Пенни Мордонт выбыла из гонки за пост лидера Консервативной партии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание пишет, что Мордонт не получила достаточной поддержки законодателей для участия в голосовании, а еще один кандидат — бывший премьер-министр Борис Джонсон вечером 23 октября отказался от участия в борьбе.

"Это решение является историческим и еще раз показывает разнообразие и талант нашей партии. Риши пользуется моей полной поддержкой", — говорится в заявлении Мордаунт, которая снялась с гонки за несколько минут до объявления победителя.

Теперь Сунак получит от короля Карла III задание сформировать правительство, заменив уходящую Лиз Трасс, которая продержалась на этом посту всего 44 дня.

Что известно о будущем премьер-министре Великобритании

Риши Сунак имеет индийские корни. Его семья переехала в Великобританию в 1960-х годах в период, когда многие жители бывших британских колоний приезжали в страну, чтобы помочь ей восстановиться после Второй мировой войны.

Сунак окончил Оксфорд, а позже поступил в Стэнфордский университет, где познакомился со своей женой Акшатой Мерти, отец которой — индийский миллиардер Нараяна Мерти, был основателем аутсорсингового гиганта Infosys.

Сунак привлек к себе внимание общественности, когда в возрасте 39 лет стал министром финансов при Борисе Джонсоне, как раз когда пандемия COVID-19 поразила Британию, разработав успешную схему отпусков.

Чего ожидают британцы от нового премьера

Сунак, 42-летний бывший министр финансов, станет третьим премьер-министром Великобритании менее чем за два месяца, которому предстоит восстановить стабильность в стране, переживающей годы политических и экономических потрясений.

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Ожидается, что Сунак начнет ощутимое сокращение расходов, чтобы попытаться восстановить финансовую репутацию Великобритании, в то время как страна сползает в рецессию из-за растущих цен на энергоносители и продукты питания.

Обозреватели отмечают, что сейчас Великобритания находится в состоянии перманентного кризиса с тех пор, как в 2016 году она проголосовала за выход из Европейского союза.

Как Сунак относится к Украине

Будущий британский премьер считает себя традиционным консерватором. Относительно внешнеполитического курса он во многом был солидарен с Джонсоном, в частности поддерживал бывшего премьера в проукраинской политике и осудил президента Путина.

К тому же ранее Сунак призвал не пускать главу Кремля на саммит G20. Также он заявил, что если станет премьером, то первой поездкой будет Киев.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон и Риши Сунак набрали по сто голосов депутатов, позволяющих принять участие в выборах на пост главы британского правительства. Так как Консервативная партия ввела очень высокий проходной барьер баллотироваться на выборах могли лишь те, кто набрал голоса как минимум ста членов фракции тори в Палате общин.