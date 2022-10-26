"Було дуже тяжко": звільнена з російського полону Українка розповіла про пережите

Дівчина розповіла, що окупанти поселили 27 жінок у камері, яка була розрахована лише на 6 людей.

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Українського прикордонника-кінолога Алину Панін, яку нещодавно було звільнено з російського полону, розповіла про те, в яких умовах окупанти містять полонених жінок. Дівчина працювала в порту Маріуполя, коли розпочалося повномасштабне вторгнення росіян. Про це пише видання Reuters.

За її словами, близько 27 жінок були змушені жити в одній кімнаті, яка призначалася лише для 6 людей. Окупанти майже не годували бранців, через що багато жінок непритомніли під час 15-хвилинної щоденної зарядки.

"Дехто з нас непритомнів, тому що нам не вистачало їжі... Рівень цукру і глюкози впав через те, що не вистачало їжі", — сказала вона.

За словами Паніної, єдиним порятунком було те, що викрадачі дозволили жінкам пекти хліб із борошна. Іноді окупанти змушували пити непридатну для цього воду. Однак були й ті, хто ставився зі співчуттям до бранців.

"Були ті, хто ставився до нас по-людськи, вони розуміли нас і співчували нам. Я не можу сказати, що всі були поганими і жорстоко поводилися з нами. Це залежало від людини", — сказала вона.

Її колишній командир Валерій Падитель, полковник прикордонних військ у Донецькій області, також скаржився на голод і жорстоке поводження протягом чотирьох місяців, проведених у російському полоні. У вересні його було звільнено внаслідок обміну ув'язненими.

"Нам дали лише 30 секунд, щоб поїсти. Змогли ви чи ні, не мало значення, це була ваша проблема", — сказав він.

За словами Валерія, окупанти вважали, що бранці можуть захотіти перейти на їхній бік після утримання під вартою. Однак ніхто з тих, кого він знає, не наважився на таке.

Видання зазначається, що Росія заперечує жорстоке поводження з військовополоненими.

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