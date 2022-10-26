"Было очень тяжело": освобожденная из российского плена Украинка рассказала о пережитом

Девушка рассказала, что оккупанты поселили 27 женщин в камере, которая была рассчитана лишь на 6 человек.

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Украинский пограничник-кинолог Алина Панин, которая недавно была освобождена из российского плена, рассказала о том, в каких условиях оккупанты содержат пленных женщин. Девушка работала в порта Мариуполя, когда началось полномасштабное вторжение россиян. Об этом пишет издание Reuters.

По ее словам, около 27 женщин были вынуждены жить в одной комнате, которая предназначалась лишь для 6 человек. Оккупанты почти не кормили пленников, из-за чего многие женщины падали в обморок во время 15-минутной ежедневной зарядки.

"Некоторые из нас падали в обморок, потому что нам не хватало еды… Уровень сахара и глюкозы упал из-за того, что не хватало еды", — сказала она.

По словам Паниной, единственным спасением было то, что похитители разрешили женщинам печь хлеб из муки. Иногда оккупанты заставляли пить непригодную для этого воду. Однако были и те, кто относился с сочувствием к пленникам.

"Были те, кто относился к нам по-человечески, они понимали нас и сочувствовали нам. Я не могу сказать, что все были плохими и жестоко обращались с нами. Это зависело от человека", — сказала она.

Ее бывший командир Валерий Падытель, полковник погранвойск в Донецкой области, также жаловался на голод и жестокое обращение в течение четырех месяцев, проведенных в российском плену. В сентябре он был освобожден в результате обмена заключенными.

"Нам дали всего 30 секунд, чтобы поесть. Смогли вы или нет, не имело значения, это была ваша проблема", — сказал он.

По словам Валерия, оккупанты считали, что пленники могут захотеть перейти на их сторону после содержания под стражей. Однако никто из тех, кого он знает, не решился на такое.

Издание отмечается, что Россия отрицает жестокое обращение с военнопленными.

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Еще напомним, что Путин давит на свое правительство из-за войны в Украине. По словам Путина, его так называемая "спецоперация" не сможет достигнуть результатов в рамках стандартных бюрократических процедур.

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