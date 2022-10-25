Из Бахмута эвакуировали 8-летнего сироту, родители которого погибли при обстреле (видео)

Мама и папа Богдана, отправившись на похороны к своему родственнику, попали под артиллерийский удар ВС РФ.

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В Бахмуте полицейские и парамедики спасли из-под жестких обстрелов 8-летнего сироту Богдана, родителей которого убили российские военнослужащие. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным силовиков, 8-летний Богдан, ставший из-за обстрелов ВС РФ круглой сиротой, остался сам в одном из районов Бахмута, в который практически нет доступа. Родители мальчика погибли на улице прифронтового города во время артиллерийского удара оккупантов.

Для спасения 8-летнего Богдана, как отмечают в Нацполиции, был организован специальный экипаж, в состав которого вошли парамедики, полицейские и работник службы по делам детей.

"Часть дороги пришлось преодолевать пешком, оставив бронированный автомобиль. Полицейские разыскали ребенка, которого приютила соседка. Как оказалось, несколько дней назад родители оставили сына на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд — супруги погибли от осколочных ранений", — продолжили в Нацполиции и добавили, что мама Богдана была на 7-м месяце беременности.

Узнав о гибели родителей, мальчик сбежал от знакомой и на велосипеде доехал до места артиллерийского обстрела. Экипаж помог собрать 8-летнему Богдану вещи и эвакуировал его в безопасное место. Утолить душевную боль мальчику, по словам правоохранителей, помогал помощник полицейских — такса Рэм. В ближайшее время 8-летнего Богдана к себе заберет его родная тетя.

[ + – ] Из Бахмута эвакуировали 8-летнего сироту Богдана, родители которого погибли при обстреле

Напомним, что жителей освобожденного Изюма призвали эвакуироваться в безопасные регионы из-за наступления холодов.

Также сообщалось, что в Кабинете министров призвали украинцев не возвращаться в ближайшее время в освобожденные районы Харьковской области. Российские войска продолжают обстреливать деоккупированные населенные пункты, а украинским властям предстоит разминировать территорию и восстановить коммуникации, чтобы города и села стали вновь пригодными для жизни.