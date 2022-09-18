Верещук призвала переселенцев не возвращаться пока на освобожденную Харьковщину

Ситуация в освобожденных городах улучшилась, однако российские войска, по словам министра, продолжают обстреливать населенные пункты из тяжелого вооружения.

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Вынужденным переселенцам пока не стоит возвращаться в города Харьковской области, которые были освобождены в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделала глава Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, ВС РФ продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты.

Верещук признала, что в деоккупированных городах Харьковской области ситуация улучшилась, но не для того, чтобы вынужденные переселенцы в данный момент возвращались в свои дома. По словам профильного министра, украинским военнослужащим необходимо время для полного разминирования территорий, после чего города станут пригодными для жизни.

"Моя настойчивая просьба к людям, которые очень хотят вернуться в свои родные Изюм, Балаклею и другие города — подождать, дать возможность властям сделать все, чтобы эти территории были разминированы, чтобы там было восстановлено электроснабжение, чтобы наши провайдеры работали", — продолжила Верещук, обращаясь к вынужденным переселенцам.

Министр также напомнила, что в ходе контрнаступления ВСУ смогли освободить в Харьковской области более 400 населенных пунктов, а основной задачей официального Киева на деоккупированных территориях является восстановление государственной и местной власти.

Подытоживая, Ирина Верещук обратилась к жителям других прифронтовых областей, которые ВС РФ продолжают обстреливать из тяжелого вооружения. Министр призвала украинцев немедленно эвакуироваться в безопасные регионы и пообещала, что руководство страны обеспечить их всем необходимым на первое время.

Стоит отметить, что еще в конце сентября Ирина Верещук призывала вынужденных переселенцев отказаться от идеи возвращения в родные прифронтовые города. Подобное обращение министр адресовала к жителям Донецкой, Херсонской, Запорожской и части Харьковской области и добавила, что эти граждане не смогут вернуться домой, даже если власти решат вопрос с прохождением отопительного сезона.

Также сообщалось, что обязательная эвакуация может быть проведена не только на Донбассе, но и в еще трех областях Украины.