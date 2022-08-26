Не только на Донбассе: обязательную эвакуацию могут провести еще в трех областях (видео)

Вынужденных переселенцев, по словам министра, бесплатно обеспечат жильем, питанием и медицинскими услугами.

В Харьковской, Николаевской и Запорожской областях вслед за Донбассом могут провести обязательную эвакуацию. Об этом в эфире национального телемарафона заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, Харьковская, Николаевская и Запорожская области могут стать следующими, где власти объявят проведение обязательной эвакуации мирного населения. Верещук подчеркнула, что речь не идет о вывозе гражданских со всех территорий регионов.

"Но некоторые части (перечисленных областей — ред.) будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся. Все, что нужно людям, чтобы пережить зиму, у них будет, и будет бесплатно", — продолжила глава Минреинтеграции, говоря о новом возможном этапе обязательной эвакуации.

Верещук в эфире марафона напомнила, что для граждан, которые являются вынужденными переселенцами, от государства предназначены денежные выплаты. Если это обязательная эвакуация — каждому беженцу вручают по 2200 гривен по прибытии поезда или другого транспортного средства. Кроме этого, предназначены выплаты в размере 2000 грн на каждого взрослого человека и 3000 грн на каждого ребенка/ человека с инвалидностью.

Подытоживая, Ирина Верещук заверила, что каждый вынужденный переселенец будет бесплатно обеспечен жильем, питанием и медицинскими услугами.

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Напомним, еще в начале августа глава Минреинтеграции Ирина Верещук предупредила, что обязательная эвакуация будет проводиться не только на Донбассе, но и в других украинских регионах. Власти не смогут обеспечить людей отоплением в зимный период, из-за чего могут организовать вывоз гражданских из Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Также сообщалось, что 1 августа обязательная эвакуация стартовала в Донецкой области, а первый поезд с вынужденными переселенцами из Покровска прибыл на вокзал Кропивницкого.