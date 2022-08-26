Не лише на Донбасі: обов'язкову евакуацію можуть провести ще в трьох областях (відео)

Вимушених переселенців, за словами міністрині, безкоштовно забезпечать житлом, харчуванням і медичними послугами.

У Харківській, Миколаївській і Запорізькій областях слідом за Донбасом можуть провести обов'язкову евакуацію. Про це в ефірі національного телемарафону заявила міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, Харківська, Миколаївська та Запорізька області можуть стати наступними, де влада оголосить проведення обов'язкової евакуації мирного населення. Верещук наголосила, що не йдеться про вивезення цивільних з усіх територій регіонів.

"Але деякі частини (перерахованих областей — ред.) потребуватимуть обов'язкової евакуації, і ми до неї теж готуємося. Усе, що потрібно людям, щоб пережити зиму, в них буде, і буде безкоштовно", — продовжила голова Мінреінтеграції, говорячи про новий можливий етап обов'язкової евакуації.

Верещук в ефірі марафону нагадала, що для громадян, які є вимушеними переселенцями, від держави призначено грошові виплати. Якщо це обов'язкова евакуація, то кожному біженцю вручають по 2 200 гривень після прибуття потяга або іншого транспортного засобу. Крім цього, призначено виплати в розмірі 2 000 грн на кожну дорослу людину та 3 000 грн на кожну дитину/особу з інвалідністю.

Підсумовуючи, Ірина Верещук запевнила, що кожен вимушений переселенець буде безкоштовно забезпечений житлом, харчуванням і медичними послугами.

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Нагадаємо, ще на початку серпня голова Мінреінтеграції Ірина Верещук попередила, що обов'язкова евакуація проводитиметься не лише на Донбасі, а й в інших українських регіонах. Влада не зможе забезпечити людей опаленням у зимовий період, через що може організувати вивезення цивільних із Запорізької, Херсонської і Харківської областей.

Також повідомлялося, що 1 серпня обов'язкова евакуація стартувала в Донецькій області, а перший потяг із вимушеними переселенцями з Покровська прибув на вокзал Кропивницького.