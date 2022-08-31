Не советую эвакуированным беженцам думать о возвращении домой, — Верещук (видео)

Украинцы не смогут обратно приехать в свои регионы, даже если власти решат вопрос с прохождением отопительного сезона.

Эвакуированным гражданам не стоит как минимум до весны думать о возвращении в свои дома. Об этом в эфире национального телемарафона заявила глава Министерства реинтеграции по вопросам оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, украинцам, которые были вынуждены покинуть свои родные области из-за непрекращающихся обстрелов и сложной гуманитарной ситуации, не стоит думать о возвращении домой как минимум до весны. Верещук подчеркнула, что граждане не смогут обратно приехать, даже если власти решат вопрос с прохождением отопительного сезона.

"Не советую (думать о возвращении домой — ред.). И всячески призываю эвакуироваться до начала холодов из Донецкой, Херсонской, Запорожской и части Харьковской области. Кто может, давайте будем понемногу планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, весной будем говорить о возвращении", — продолжила профильный министр.

Верещук напомнила, что решение о проведении обязательной эвакуации на уровне государства было принято только в отношении Донецкой области. В других регионах страны, по словам министра, власти анализируют ситуацию и рассматривают возможность частичного вывоза гражданских лиц. В этом контексте глава Минреинтеграции упоминает территории, где не прекращаются обстрелы и на которых местные администрации не могут восстановить газоснабжение или водоснабжение.

"Николаев до сих пор без воды. Им тяжело и сейчас ищут все пути. В Николаевской области трудно восстановить водоснабжение. Люди стоят в очередях, чтобы получить воду. Благодарю волонтеров, всех, кто помогает. Но ведь зимой, как вы понимаете, будет еще труднее", — продолжила Верещук и заверила, что государство не оставит наедине вынужденных переселенцев, которым пришлось эвакуироваться из опасных регионов.

[ + – ] Ирина Верещук не советует эвакуированным гражданам думать о возвращении домой

Несколькими днями ранее Ирина Верещук предупредила, что обязательную эвакуацию, помимо Донбасса, могут провести еще в трех регионах Украины. По словам главы Минреинтеграции, власти страны сейчас рассматривают возможность вывоза гражданских лиц из Николаевской, Харьковской и Запорожской областей.

Также сообщалось, что в Запорожской области проработали сценарии эвакуации населения с подконтрольной и оккупированной территорий на случай утечки радиации на ЗАЭС.