Гендиректор Raytheon рассказал, почему Украине не передают системы Patriot (видео)

Эти системы ПВО могут сбивать все — от дронов и баллистических ракет до истребителей. Но все зависит от Белого дома. Правительство США решило, что пока предоставит Украине только NASAMS, а не Patriot.

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Генеральный директор американской военно-промышленной компании Raytheon Technologies Грег Хейс ответил на вопрос, почему Украине не поставляют системы Patriot, которые могли бы эффективно защитить городскую инфраструктуру и гражданские объекты от российских ракет. Об этом сообщает CNBC.

Ведущий Джим Крамер задал Хейсу вопрос: "У вас есть ракеты под названием Patriot — это экстраординарное оружие, защитное оружие. Оно сбивает дроны, ракеты, которые летят на больницы, школы, дома престарелых — одни из самых любимых целей президента Путина. Но, судя по всему, США не спешат предоставлять Украине эти ракеты, чтобы защитить пациентов больниц, школьников и детей в детских садах. Объясните мне, почему США тянут время, ведь "Патриоты" могли бы помочь?"

Хейс ответил, что правительство США две недели назад уже передали Украине две системы NASAMS — ракеты класса "земля – воздух". И они уже устанавливаются в Украине. Это ПВО ближнего радиуса действия, пояснил гендиректор Raytheon. Они могут сбивать все — от дронов и баллистических ракет до истребителей.

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При этом Хейс признал, что Patriot — действительно более эффективная система. Raytheon поставляет их в 18 стран мира, и они защищают от таких угроз, как баллистические ракеты и дроны.

"Сейчас правительство США решило, что предоставит Украине только NASAMS, а не Patriot. Мы обсуждаем с ними этот вопрос постоянно. Но, опять же, это решает Белый дом. Цель в том, чтобы предоставить Украине все необходимое для защиты, и мы сделаем это как только правительство нам разрешит", — пояснил Хейс.

"Итак, Пентагон поддерживает, а Белый дом нет. Я запутался. Думал, что Пентагон принимает стратегические решения, проводит проверки, — переспросил ведущий. — Но если бы все зависело от Министерства обороны, решение о предоставлении Patriot было бы принято?"

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"Если спросить кого-то из Минобороны о том, как защитить воздушное пространство, они бы выбрали наиболее эффективную систему ПВО из всех возможных, и это Patriot", — ответил Хейс, добавив, что также есть вопросы, связанные с экспортом и опасение, что системы Patriot могут в конечном итоге оказаться руках россиян.

"Этот вопрос решает Совет национальной безопасности. <…> В ближнесрочной перспективе пока будут NASAMS, возможно, в долгосрочной появятся и Patriot", — объяснил он.

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