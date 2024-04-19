Системи Patriot для України: генерал назвав необхідну кількість, щоб надійно захистити небо

За словами Ігоря Романенка, для стратегічної зміни ситуації в повітряному просторі України необхідно не менше 25 таких комплексів.

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Україна для кардинальної зміни ситуації із захистом повітряного простору потребує наявності 25 американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Якщо партнери нашої держави поставлять ще шість таких систем ППО, ситуація може покращитися. Про це в коментарі телеканалу "Київ 24" розповів ексзаступник керівника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Для того, щоб стратегічно змінити ситуацію з протиракетною, протиповітряною обороною, то треба десь 25 такого роду комплексів… і наявність ракет до цих комплексів", — підкреслив експерт.

Україна просить союзників передати більше систем Patriot через посилення ударів РФ

Впродовж останнього місяця російські окупанти суттєво посилили атаки по об'єктах цивільної інфраструктури України, що призвело до суттєвих руйнувань та значної кількості постраждалих. Через це українська влада закликала партнерів на Заході надати ЗРК Patriot, щоб захиститися від ударів з боку супротивника.

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В Нідерландах запропонували викупити Patriot для України у країн, які не хочуть його передавати

11 квітня Збройні сили РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого було знищено, зокрема, Трипільську ТЕС, яка є найпотужнішою в Київській області. Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив переконання, що якби західні партнери не зволікали із наданням систем ППО Patriot, Трипільська теплоелектростанція вціліла б.

13 квітня Фокус писав про рішення Міністерства оборони Німеччини анонсувало негайне передавання Україні додаткової батареї Patriot. У 2023 році Київ отримав від Берліна дві такі батареї.

До того ж 18 квітня німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що у найближчій перспективи країни НАТО можуть передати Україні шість зенітно-ракетних комплексів Patriot. Причому реалізація цієї ініціативи вже почалася, зазначив глава уряду ФРН.