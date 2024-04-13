Буде передано негайно: Німеччина відправляє Україні систему Patriot

Збройні сили Німеччини раніше передали Україні дві батареї Patriot, але тепер вони посилять цю підтримку. Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що надаючи підтримку Україні Німеччина йде настільки далеко, наскільки це можливо.

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Німеччина поставить Україні третю батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє NTV з посиланням на Федеральне міністерство оборони Німеччини.

"У зв'язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини ухвалив рішення додатково посилити українську протиповітряну оборону", — йдеться у повідомленні профільного міністерства.

Збройні сили Німеччини раніше надали Україні дві батареї Patriot разом з Нідерландами. Передача стала можливою завдяки поверненню з планового ремонту. Передачу із запасів Бундесверу буде розпочато негайно.

"Водночас усі необхідні заходи щодо прискореної заміни та нових закупівель буде розпочато негайно", — уточнили в міністерстві.

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З приводу передання Україні додаткових систем ППО Patriot також висловився федеральний міністр оборони Борис Пісторіус.

"Надаючи підтримку Україні, ми йдемо настільки далеко, наскільки це можливо з погляду нашої власної оперативної готовності. Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни приносить незмірні страждання", — цитує слова чиновника NTV.

Раніше ми писали про те, скільки систем Patriot захистять Україну від атак ЗС РФ. Речник командування Ілля Євлаш підкреслив, що необхідна ціла глибоко ешелонована система ППО. За його словами, серед усіх комплексів найефективнішими є Patriot, але потрібні не тільки вони.

Нагадаємо, аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що в України могли закінчитися ракети для західних комплексів ППО. Він зазначив, що водночас на європейських складах є "сотні систем і тисячі ракет".