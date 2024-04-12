Залежить від США: Україна веде переговори про 2 батареї Patriot та одну батарею SAMP-T (відео)

На терміни постачання впливає "політична воля" партнерів. За бажанням передавання ППО Києву могло б зайняти декілька тижнів, наголосив очільник МЗС.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, станом на сьогодні Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T. Про це він сказав в ефірі телемарафону 12 квітня.

Голова МЗС, говорячи про переговори щодо посилення української ППО, зазначив, що постачання ЗСУ систем ППО Patriot вирішують Сполучені штати.

"Всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це — американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз йдуть активні переговори про 2 батареї Patriot та одну батарею SAMP-T", — сказав міністр.

Він зазначив, що якби зараз була готовність країн, які мають ці системи, передати їх Україні, то це було б питання тижнів.

Нагадаємо, що 12 квітня республіканець Джеймс Девід Венс розкритикував Вашингтон за відсутність "життєздатного плану" щодо перемоги України. З його слів, США у рік випускають більш ніж утричі менше ракет для Patriot, ніж потребує Україна.

Раніше у Повітряних силах підтвердили, що Україна не виробляє ракети для цих комплексів ППО. Командування "дуже очікує" на постачання ЗРК Patriot, але закликало українців не панікувати.