ППО для українських міст: скільки потрібно батарей Patriot для захисту Харкова, Дніпра, Одеси, Запоріжжя

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Мене дуже дивують ці розрахунки, скільки нам потрібно батарей Patriot для захисту українських міст.

Причому як від офіційних, так і від неофіційних джерел.

Сім батарей, або 25.

Батарея — це щонайменше 2 вогневих взводи. Принаймні в тому наборі, що отримали ми.

В кожному взводі по 4 ПУ, кожна ПУ випускає по 4 ракети.

Відповідно, одна батарея — це залп у 32 ракети.

На кожну балістичну чи аеробалістичну повітряну ціль йде розрахунок у 2 протиракети, оскільки коефіцієнт ураження однієї цілі однією ракетою — приблизно 0,8 (тобто 80%).

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Якщо згадати, що тільки сьогодні вночі по Харкову було випущено 15 балістичних ракет, то однієї такої батареї теоретично могло б вистачити для відбиття подібної атаки, але все залежить від того, де її ставити, бо Харків — велике місто, яке розташоване близько від кордону й бажано було б убезпечити той Patriot від ракетно-артилерійських ударів із ворожих РСЗВ. Зважаємо на площу міста Харків й на той факт, що дальність ураження балістичної повітряної цілі ракетою MIM-104 становить лише 20 км. Далі робимо висновок, що однієї такої батареї для Харкова може бути замало. Бажано хоча б дві.

І таке саме стосується Одеси, Дніпра, Запоріжжя.

По дві батареї щонайменше.

Таким чином, 7 батарей Patriot з 8 ПУ вистачить для захисту 3-4 великих українських міст.

Можна як завгодно ставитись до Дмитра Кулеби, котрий просив саме таку кількість (не 70, не 700, а принаймні 7), проте я знімаю перед ним капелюха хоча б за цю спробу. Я на власні очі бачив його стан в той день у Брюсселі. Ця спроба викликала повагу.

Це, звісно, легше сказати, ніж зробити, але нам допоможуть тільки власні ОТРК для знищення ворожих ПУ балістичних ракет й ударів по аеродромах, та власні далекобійні ЗРК. Ця потреба вже перезріла.

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