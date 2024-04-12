Зависит от США: Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной батарее SAMP-T (видео)

На сроки поставки влияет "политическая воля" партнеров. При желании передача ПВО Киеву могла бы занять пару недель, подчеркнул глава МИД.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, по состоянию на сегодня Украина ведет активные переговоры относительно двух батарей Patriot и одной Samp-T. Об этом он сказал в эфире телемарафона 12 апреля.

Глава МИД, говоря о переговорах по усилению украинской ПВО, отметил, что поставки ВСУ систем ПВО Patriot решают Соединенные штаты.

"Все батареи Patriot в конечном итоге зависят от решения США, потому что это — американская система. Мы точно знаем, где и что находится. Сейчас идут активные переговоры о 2 батареях Patriot и одной батарее SAMP-T", — сказал министр.

Он отметил, что если бы сейчас была готовность стран, которые имеют эти системы, передать их Украине, то это был бы вопрос недель.

Напомним, что 12 апреля республиканец Джеймс Дэвид Вэнс раскритиковал Вашингтон за отсутствие "жизнеспособного плана" по победе Украины. По его словам, США в год выпускают более чем в три раза меньше ракет для Patriot, чем нуждается Украина.

Ранее в Воздушных силах подтвердили, что Украина не производит ракеты для этих комплексов ПВО. Командование "очень ожидает" поставки ЗРК Patriot, но призвало украинцев не паниковать.