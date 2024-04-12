"Не только вопрос долларов": США "не хватает мощностей" для войны в Украине — сенатор

Республиканец Джеймс Дэвид Вэнс раскритиковал Белый дом из-за отсутствия "жизнеспособного плана" по победе. По его словам, США в год выпускают более чем в три раза меньше ракет для Patriot, чем требуется Украине.

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Американский сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс выступил за то, чтобы Украина признала "фантастичность" своей победы в войне и начала переговоры с Россией. Об этом известно из его колонки, опубликованной в The New York Times 12 апреля.

"Украине нужно больше солдат, чем она может выставить, даже с драконовской политикой призыва. И ей нужно больше материальных средств, чем могут предоставить Соединенные Штаты", — подчеркнул он.

Политик убежден, что эта "реальность" должна определять любую политику США в отношении Украины. Он выступил против того, чтобы Вашингтон продолжал "финансировать войну".

"60 миллиардов долларов — это незначительная доля того, что нужно, чтобы изменить ситуацию в пользу Украины. Но это не только вопрос долларов. По сути, нам не хватает мощностей для производства такого количества оружия, в котором Украина нуждается от нас, чтобы выиграть войну", — объяснил Вэнс.

По его словам, за время полномасштабной войны США приложили "немало усилий", чтобы увеличить производство 155-мм снарядов. Мощности удалось удвоить, теперь американцы способны выпускать 360 тысяч единиц в год. Однако это составляет лишь десятую часть от потребностей Украины.

"Мысль о том, что мы должны продолжать кровавую и ужасную войну, потому что это было хорошо для американского бизнеса, является гротескной", — отметил республиканец.

Он сообщил, что в год США производят только 550 ракет для Patriot. В случае принятия дополнительного пакета помощи для Украины, производство возрастет до 650 единиц. Сенатор подчеркнул, что это — менее трети от потребностей Сил обороны.

Также политик затронул тему мобилизации. Он напомнил, что население России почти в четыре раза больше. По словам Вэнса, Украина должна мобилизовать более полумиллиона человек, когда "сотни тысяч мужчин" уже якобы сбежали за границу.

Сенатор предположил, что сейчас еще может "сработать" оборонная стратегия. По его словам, так Украина могла бы сохранить армию и выиграть время для переговоров. Заявленные президентом Владимиром Зеленским цели по возвращению к границам 1991 года Вэнс назвал "фантастическими".

"Белый дом неоднократно заявлял, что не может вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это абсурд. Администрация Байдена не имеет жизнеспособного плана победы украинцев в этой войне. Чем быстрее американцы столкнутся с этой правдой, тем быстрее мы сможем исправить этот беспорядок и стать посредником в мире", — добавил республиканец.

Кто такой Джеймс Дэвид Вэнс?

Как сообщал Фокус, Джеймс Дэвид Вэнс был избран в Сенат в 2022 году и принял присягу 3 января 2023 года. Родом политик из Огайо, служил в морской пехоте США и имеет юридическое образование.

Вэнс неоднократно делал антиукраинские заявления за время полномасштабной войны. В частности, он выступал против военной помощи, отмечал неизбежность переговоров с РФ и утверждал, что американские деньги якобы идут на поддержку "фермеров", субсидии для бизнеса и выплаты спасателям.

В декабре 2023 года Вэнс назвал идею победы Украины в войне "абсурдной". Он заверил, что в это якобы "никто не верил".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предостерег Европу от "замораживания войны", которое станет лишь "перерывом" и выиграет время для России.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что никаких альтернативных "мирных планов", которые не предусматривают поражения РФ, нет. Он объяснил, что в таком случае война продолжится.