СМИ пишут об альтернативных "мирных планах" для Украины: что говорят у Зеленского

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, единственный "мирный план" — это "формула мира" Владимира Зеленского. Это заявление последовало за публикациями СМИ об инициативах Турции и Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявил, что "мирные планы", которые не предусматривают военного поражения Российской Федерации, приведут лишь к продолжению войны. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш РФ", — говорится в публикации.

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По словам Подоляка, единственным приемлемым вариантом является "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским.

Советник напомнил, что данная инициатива предусматривает полный вывод российских войск с территории РФ, возвращение к международному праву с пересмотром роли международных институтов, юридическую и физическую ответственность за акт агрессии и выплату соответствующих компенсаций.

"Все остальное — это лишь о желании… продолжить войну" через замораживание, эскалацию, сохранение российского агрессивного режима…" — утверждает Подоляк.

"Мирные планы" для Украины: что пишут СМИ

Напомним, 11 апреля американский телеканал CNN сообщил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп, вероятно, займется координацией переговоров между Украиной и Российской Федерацией, используя в качестве рычага давления военную помощь Киеву.

Кроме того, 11 апреля портал "Новая газета. Европа" сообщил, что в Турции разработали тезисы нового "мирного соглашения", согласно которому Украине предложат согласиться с оккупацией части территории до 2040 года, после чего в оккупированных регионах проведут "референдум".

Ранее, 7 апреля, газета The Washington Post также сообщала, что предложение Трампа в случае победы на президентских выборах заключается в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче России Крыма и Донбасса, однако в предвыборном штабе Трампа назвали публикацию WP "фейковыми новостями".