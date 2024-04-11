ЗМІ пишуть про альтернативні "мирні плани" для України: що кажуть у Зеленського

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, єдиний "мирний план" — це "формула миру" Володимира Зеленського. Ця заява послідувала за публікаціями ЗМІ про ініціативи Туреччини та Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, заявив, що "мирні плани", які не передбачають військової поразки Російської Федерації, призведуть лише до продовження війни. Відповідний пост він опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш РФ", — ідеться в публікації.

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За словами Подоляка, єдиним прийнятним варіантом є "формула миру", запропонована президентом України Володимиром Зеленським.

Радник нагадав, що така ініціатива передбачає повне виведення російських військ з території РФ, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інституцій, юридичну і фізичну відповідальність за акт агресії та виплату відповідних компенсацій.

"Все інше — це лише про бажання... продовжити війну" через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму..." — стверджує Подоляк.

"Мирні плани" для України: що пишуть ЗМІ

Нагадаємо, 11 квітня американський телеканал CNN повідомив, що в разі перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп, імовірно, займеться координацією переговорів між Україною і Російською Федерацією, використовуючи як важіль тиску військову допомогу Києву.

Крім того, 11 квітня портал "Новая газета. Европа" повідомив, що в Туреччині розробили тези нової "мирної угоди", згідно з якою Україні запропонують погодитися з окупацією частини території до 2040 року, після чого в окупованих регіонах проведуть "референдум".

Раніше, 7 квітня, газета The Washington Post також повідомляла, що пропозиція Трампа в разі перемоги на президентських виборах полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передання Росії Криму і Донбасу, однак у передвиборчому штабі Трампа назвали публікацію WP "фейковими новинами".