Будет передана незамедлительно: Германия отправляет Украине систему Patriot

Вооруженные силы Германии ранее передали Украине две батареи Patriot, но теперь они усилят эту поддержку. Федеральный министр обороны Борис Писториус отметил, что оказывая поддержку Украине Германия идет настолько далеко, насколько это возможно.

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Германия поставит Украине третью батарею (fire unit) системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает NTV со ссылкой на Федеральное министерство обороны Германии.

"В связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине правительство Германии приняло решение дополнительно усилить украинскую противовоздушную оборону", — говорится в сообщении профильного министерства.

Вооруженные силы Германии ранее предоставили Украине две батареи Patriot вместе с Нидерландами. Передача стала возможной благодаря возвращению из планового ремонта. Передача из запасов Бундесвера будет начата немедленно.

"В то же время все необходимые меры по ускоренной замене и новым закупкам будут начаты незамедлительно", — уточнили в министерстве.

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По поводу передачи Украине дополнительных систем ПВО Patriot также высказался федеральный министр обороны Борис Писториус.

"Оказывая поддержку Украине, мы идем настолько далеко, насколько это возможно с точки зрения нашей собственной оперативной готовности. Российский террор против украинских городов и инфраструктуры страны приносит неизмеримые страдания", — цитирует слова чиновника NTV.

Ранее мы писали о том, сколько систем Patriot защитят Украину от атак ВС РФ. Спикер командования Илья Евлаш подчеркнул, что необходима целая глубоко эшелонированная система ПВО. По его словам, среди всех комплексов наиболее эффективными являются Patriot, но нужны не только они.

Напомним, аналитик BILD Юлиан Репке заявил, что у Украины могли закончиться ракеты для западных комплексов ПВО. Он отметил, что в то же время на европейских складах есть "сотни систем и тысячи ракет".